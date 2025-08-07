В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

1 сентября в Екатеринбурге прекратит работу вегетарианское кафе «Рада» на улице Вайнера, 8. Об этом сообщается в официальных аккаунтах заведения в социальных сетях.«Мы долгое время с любовью и заботой держали два кафе, но настал момент сосредоточиться на одном, чтобы дарить вам ещё больше внимания и тепла», — говорится в сообщении.Вторая точка сети, кафе «Люблю и благодарю», продолжит работу. На сайте заведения указано, что «Рада» и «Люблю и благодарю» стали первыми вегетарианскими кафе в Екатеринбурге и первыми вывели блюда вегетарианской и веганской кухни на уровень общепита на Урале.