В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
Фото: кафе «Рада» и «Люблю и Благодарю»
1 сентября в Екатеринбурге прекратит работу вегетарианское кафе «Рада» на улице Вайнера, 8. Об этом сообщается в официальных аккаунтах заведения в социальных сетях.
«Мы долгое время с любовью и заботой держали два кафе, но настал момент сосредоточиться на одном, чтобы дарить вам ещё больше внимания и тепла», — говорится в сообщении.
Вторая точка сети, кафе «Люблю и благодарю», продолжит работу. На сайте заведения указано, что «Рада» и «Люблю и благодарю» стали первыми вегетарианскими кафе в Екатеринбурге и первыми вывели блюда вегетарианской и веганской кухни на уровень общепита на Урале.
