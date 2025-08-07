Возрастное ограничение 18+

В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера

17.27 Воскресенье, 10 августа 2025
Фото: кафе «Рада» и «Люблю и Благодарю»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
1 сентября в Екатеринбурге прекратит работу вегетарианское кафе «Рада» на улице Вайнера, 8. Об этом сообщается в официальных аккаунтах заведения в социальных сетях.

«Мы долгое время с любовью и заботой держали два кафе, но настал момент сосредоточиться на одном, чтобы дарить вам ещё больше внимания и тепла», — говорится в сообщении.

Вторая точка сети, кафе «Люблю и благодарю», продолжит работу. На сайте заведения указано, что «Рада» и «Люблю и благодарю» стали первыми вегетарианскими кафе в Екатеринбурге и первыми вывели блюда вегетарианской и веганской кухни на уровень общепита на Урале.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
07 августа 2025
На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
01 августа 2025
Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
01 августа 2025
В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
09 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
15:32 Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
14:00 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
13:39 В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
12:50 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
12:43 В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
11:46 В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров
11:34 Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
17:45 В Свердловской области будут тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Произошли массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
21:15 В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
20:59 Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
20:14 УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора
19:50 Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России
19:29 В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника
19:12 Свердловское МЧС отчиталось о 13 ликвидированных пожарах и о спасении 11 человек
Все новости Свердловской области
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
Все новости России и мира
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
15:32 Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
14:00 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
13:39 В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
12:50 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
12:43 В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
11:46 В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров
11:34 Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
17:45 В Свердловской области будут тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Произошли массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
21:15 В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
20:59 Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
20:14 УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора
19:50 Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России
19:29 В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника
19:12 Свердловское МЧС отчиталось о 13 ликвидированных пожарах и о спасении 11 человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK