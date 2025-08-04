Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял 11-е место среди российских городов по количеству электрозаправок. За последний год их число в уральской столице увеличилось на 10% и достигло 75 станций, сообщили аналитики 2ГИС.По данным исследования, за последние 12 месяцев (с августа 2023 года) количество общедоступных зарядных точек для электромобилей в России выросло на 40%. Сейчас в стране насчитывается более 6 тысяч таких станций. Лидируют Москва с 900 электрозаправками и Санкт-Петербург с 330.В Екатеринбурге зарядка на 100 километров обходится в 306 рублей. Дешевле всего заправиться в Красноярске и Новосибирске — по 180 рублей, а самая дорогая зарядка — в Сочи, 378 рублей.