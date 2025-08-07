Возрастное ограничение 18+
На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 13 августа по 30 сентября на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень временно перекроют движение на обходе посёлка Белоярский. Ограничения затронут участок с 19-го по 22-й километр, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Перекрытие связано с проведением работ по строительству и реконструкции дороги.
Водителям рекомендуют использовать объезд через село Мезенское и посёлок Белоярский.
