На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа

С 13 августа по 30 сентября на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень временно перекроют движение на обходе посёлка Белоярский. Ограничения затронут участок с 19-го по 22-й километр, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».Перекрытие связано с проведением работ по строительству и реконструкции дороги.Водителям рекомендуют использовать объезд через село Мезенское и посёлок Белоярский.