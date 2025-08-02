В Свердловской области тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По данным Уральского УГМС, в ближайшие дни в регионе сохранится тёплая погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков.В воскресенье, 10 августа, ожидается переменная облачность, ночью местами туман. Осадков не прогнозируется, ветер слабый и неустойчивый. Температура ночью составит +8…+13 °C, в горах и низинах до +3 °C, днём +21…+26 °C. В Екатеринбурге будет сухо, ночью около +11 °C, днём до +23 °C.В понедельник, 11 августа, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит +11…+16 °C, днём +22…+27 °C, на юге области около +19 °C. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, но к вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью около +15 °C, днём +21 °C.Во вторник, 12 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможны небольшие дожди, днём — небольшие и местами умеренные осадки. Температура ночью будет +10…+15 °C, днём +21…+26 °C. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, около +14 °C, днём небольшой дождь и до +23 °C.