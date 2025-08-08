В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском Синарский районный суд избрал меру пресечения двум жителям Ростовской области, которых подозревают в пособничестве телефонным аферистам. По данным МО МВД России «Каменск-Уральский», их заключили под стражу до 7 октября.Поводом для уголовного дела стало заявление местной жительницы, 1946 года рождения. По версии следствия, 7 августа ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и попросила уточнить личные данные. Затем с пенсионеркой связалась «специалист службы экономической безопасности», сообщив, что её персональные данные якобы использовали для перевода денег на Украину. У пожилой женщины поинтересовались, сколько наличных хранится дома, и убедили передать их курьеру для «проверки и декларирования».Доверившись, потерпевшая отдала около 30 тысяч долларов, почти 3 тысячи евро и 75 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей. После передачи денег пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.Оперативники задержали подозреваемых на территории Челябинска. Один из них ранее был судим за кражу, грабёж и преступление против личности, освободился в 2023 году. Оба обвиняемых 2003 года рождения, свою вину признали один полностью, другой частично. Следствие проверяет их причастность к другим эпизодам мошенничества.