Возрастное ограничение 18+

Массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга

15.56 Суббота, 9 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня из аэропорта Екатеринбурга отменены рейсы в Худжан, Москву (05.10, 08.15 и 08.20) и Геленджик, согласно данным с онлайн-табло Кольцово. Кроме того, задержаны вылеты в Тбилиси, Сочи, Батуми, Нижневартовск, Ош, Ханты-Мансийск, Минеральные Воды, Астану. Больше всего по времени задержан рейс в Ташкент, его перенесли с 6.45 на 3.15 следующего дня. Всего задержаны вылеты 17 из 46 рейсов.

Среди 42 запланированных рейсов в Екатеринбург сегодня около половины получили сдвиг времени вылета. Особенно ощутимы задержки на направлениях из Сочи, Ташкента, Минеральных Вод, Астаны и Стамбула. Кроме того, в Екатеринбург были отменены рейсы из Худжана, Геленджика и три рейса из Москвы.

По данным Минобороны России, сегодня в период с 8.00 до 12.00 по московскому времени средствами ПВО было уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 8 — над Краснодарским краем, 7 — над Тульской областью, 5 — над Калужской областью, а также над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, над Республикой Крым, Республикой Татарстан, над акваторией Азовского моря и Республикой Адыгея.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки
02 августа 2025
Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
02 августа 2025
Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
03 августа 2025
В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
04 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:45 В Свердловской области тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
21:15 В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
20:59 Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
20:14 УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора
19:50 Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России
19:29 В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника
19:12 Свердловское МЧС отчиталось о 13 ликвидированных пожарах и о спасении 11 человек
17:36 Похолодание до +4°C прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:25 Погубившего друга одним ударом подростка в Свердловской области не стали помещать под стражу
17:10 В Екатеринбурге сняли с электрички 13-летнего зацепера
16:35 В прокуратуре раскрыли подробности двойного убийства 22 года назад в Екатеринбурге
15:26 Глава СК потребовал доклад по делу о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
15:14 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после подделки решения жильцов о выборе УК
15:05 Уральцев предупреждают о фейке про введение талонов на топливо
13:37 В Кедровом завершается строительство нового здания библиотеки-клуба
13:33 ФСБ задержала замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
12:51 В Верхотурском районе в смертельное ДТП попал 63-летний мотоциклист
Все новости Свердловской области
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
Все новости России и мира
17:45 В Свердловской области тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
21:15 В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
20:59 Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
20:14 УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора
19:50 Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России
19:29 В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника
19:12 Свердловское МЧС отчиталось о 13 ликвидированных пожарах и о спасении 11 человек
17:36 Похолодание до +4°C прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:25 Погубившего друга одним ударом подростка в Свердловской области не стали помещать под стражу
17:10 В Екатеринбурге сняли с электрички 13-летнего зацепера
16:35 В прокуратуре раскрыли подробности двойного убийства 22 года назад в Екатеринбурге
15:26 Глава СК потребовал доклад по делу о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
15:14 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после подделки решения жильцов о выборе УК
15:05 Уральцев предупреждают о фейке про введение талонов на топливо
13:37 В Кедровом завершается строительство нового здания библиотеки-клуба
13:33 ФСБ задержала замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
12:51 В Верхотурском районе в смертельное ДТП попал 63-летний мотоциклист
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK