Массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга

Сегодня из аэропорта Екатеринбурга отменены рейсы в Худжан, Москву (05.10, 08.15 и 08.20) и Геленджик, согласно данным с онлайн-табло Кольцово. Кроме того, задержаны вылеты в Тбилиси, Сочи, Батуми, Нижневартовск, Ош, Ханты-Мансийск, Минеральные Воды, Астану. Больше всего по времени задержан рейс в Ташкент, его перенесли с 6.45 на 3.15 следующего дня. Всего задержаны вылеты 17 из 46 рейсов.Среди 42 запланированных рейсов в Екатеринбург сегодня около половины получили сдвиг времени вылета. Особенно ощутимы задержки на направлениях из Сочи, Ташкента, Минеральных Вод, Астаны и Стамбула. Кроме того, в Екатеринбург были отменены рейсы из Худжана, Геленджика и три рейса из Москвы.По данным Минобороны России, сегодня в период с 8.00 до 12.00 по московскому времени средствами ПВО было уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 8 — над Краснодарским краем, 7 — над Тульской областью, 5 — над Калужской областью, а также над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, над Республикой Крым, Республикой Татарстан, над акваторией Азовского моря и Республикой Адыгея.