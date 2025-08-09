В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области за июль 2025 года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 152 заявки на поиск людей. Об этом рассказал в своем отчете отряд.За этот месяц нашли живыми 112 человек, четверых — погибшими. В девяти случаях удалось узнать, где находятся родственники пропавших.Ещё 13 поисков пока не дали результатов, по шести заявкам информация не подтвердилась. У двух найденных людей удалось установить личность, один случай передали в программу «Жди меня».