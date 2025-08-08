В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили срок перекрытия движения по улице Центральной. Как сообщили в департаменте информационной политики администрации города, участок от улицы Латвийской до дома № 2 на Центральной останется закрытым до 31 августа. Здесь продолжается капитальный ремонт дороги.Для автомобилистов сохраняется организованный ранее объезд по улицам Новой, Латвийской, Эстонской и Локомобильной. Схемы движения городского транспорта при этом не менялись.Кроме того, с августа стартует поэтапное перекрытие улицы Советских Женщин, а также улицы Расковой. Работы связаны со строительством ливневой канализации. Движение закроют на участке улицы Расковой от Советских Женщин до Амундсена с 18 сентября по 5 октября.На улице Советских Женщин ограничения вводятся в пять этапов: от Депутатской до Хользунова — с 12 августа по 2 сентября, от Хользунова до Военного флота — с 3 по 17 сентября, от Военного флота до Тельмана — с 18 по 28 сентября, от Тельмана до Гризодубовой — с 29 сентября по 8 октября и от Гризодубовой до Расковой — с 9 по 27 октября.Объездные маршруты будет организован по улицам Советских Женщин, Депутатской, Хользунова, Военного флота и Тельмана. Движение общественного транспорта останется без изменений.