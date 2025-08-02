Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области возросло число погибших в авариях
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
За первые семь месяцев 2025 года в регионе выросло число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, по данным Госавтоинспекции Свердловской области. С начала года произошло 165 аварий, в которых погибли 186 человек. Это на 17 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего жертв зафиксировано в Екатеринбурге, где погибли 38 человек. В Нижнем Тагиле этот показатель составил 16, в Березовском и Первоуральске — по 10. Смертельные случаи также регистрировались в Богдановичском, Каменском, Серовском и ряде других районов области.
По вине нетрезвых водителей погиб 31 человек. В 72 случаях причиной стала небезопасная скорость, не соответствующая дорожным условиям, в 46 — выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона. Поведение пешеходов также остаётся фактором риска: 26 смертей произошли по их вине, в основном при переходе дороги в неположенных местах.
В пределах населённых пунктов зафиксирован 101 случай гибели, на загородных трассах — 85. Госавтоинспекция призывает участников движения быть внимательными и строго соблюдать правила, чтобы снизить число подобных трагедий.
