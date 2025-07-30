В Саду Казанцева стартовал сбор урожая

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Саду Казанцева — одном из самых живописных уголков Екатеринбурга — начался долгожданный сезон сбора урожая. В этом году отмечается хорошая плодовитость яблок уральских сортов «Кордик», «Горнист», «Помощник уральца» и сочных груш сорта «Красуля». Кроме того, в саду продолжается обильный сбор чёрной и красной смородины, малины и других ягод.В честь плодоносящего сезона музей-усадьба истории плодового садоводства Среднего Урала подготовил насыщенную программу для гостей. Уже завтра, 9 августа, сад и музей распахнут двери для всех желающих насладиться ароматами сада. Культурные мероприятия начнутся в полдень с экскурсии по усадьбе и плодовому саду Дмитрия Казанцева. Ведущий — старший научный сотрудник музея Дмитрий Винокуров — расскажет об истории сада, сортах плодовых деревьев и тонкостях уральского садоводства. Участники смогут не только увидеть, но и продегустировать первый урожай — прямо с дерева.В 14.00 в стенах усадьбы пройдёт лекция-концерт Сергея Ходыкина, посвящённая композиторам уральской школы. Звучать будут как малоизвестные, так и знаковые произведения, исполненные на фортепиано вживую.А кроме того, посетители музея-усадьбы смогут увидеть в эти дни не только постоянную экспозицию, работающую в старых стенах уютного домика, но и стать зрителями новой выставки. Она называется «Тёплый миг» и состоит из произведений Анатолия Макарова. Это в основном спокойные уральские пейзажи, которые создают ощущение безмятежности и радости.Вход на мероприятия осуществляется по музейному билету.