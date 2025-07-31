Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения водного законодательства и требований безопасности при эксплуатации маломерных судов на Сысертском водохранилище. Произошло это во время проверки водной базы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки было установлено, что компания ООО «Катамараны-МИ» организовала стоянку для маломерных судов, не зарегистрировав её в установленном порядке. Такая база-стоянка не числится в государственном реестре, в нарушение действующего законодательства в сфере водного транспорта. Кроме того, инспекторы выявили целый ряд нарушений, связанных с обеспечением безопасности. На базе размещено судно без идентификационного номера, а само причальное сооружение оказалось не оборудовано по нормативам: отсутствуют швартовые устройства, спасательный леер, информация о допустимой нагрузке и спасательный круг. Эти элементы обязательны для минимального уровня безопасности и эксплуатации, особенно при обслуживании отдыхающих и арендаторов водного транспорта.Как отметили в транспортной прокуратуре, подобные нарушения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан и создают риски в случае возникновения аварийной ситуации на воде. В связи с этим, ведомство намерено добиваться привлечения ответственных лиц к административной ответственности. Выявленные недостатки нарушителей принудят устранить.