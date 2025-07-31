УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ушёл из жизни архитектор и учёный Василий Иванович Жердев, — сообщает пресс-служба Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Он умер 6 августа на 87-м году жизни.Василий Жердев — выдающийся архитектор, педагог и учёный. В 1968 году он стал первым выпускником Уральского филиала Московского авиационного института (который сейчас и носит название УрГАХУ), получившим диплом с отличием. С тех пор он накопил множество званий и наград: кандидат архитектуры, Заслуженный архитектор России, Заслуженный работник высшего образования, член Союза архитекторов.Как отмечают в вузе, Жердев был не просто архитектором, но создавал новые научные подходы к проектированию, написал 11 книг, включая уникальный учебник по архитектуре, а также разработал оригинальные теоретические модели: теоремы комфортности жилища, уравнений суровости климата, компактности зданий, агрессии ветра и формулы штилевых ресурсов.За научные и практические достижения Василий Жердев был удостоен шести золотых медалей (в Париже, Мюнхене, на ВДНХ и других престижных выставках), ордена «Александр Великий» и медали «Михаил Ломоносов». А как практикующий архитектор, он реализовал свыше 500 проектов коттеджей и таунхаусов, более 20 крупных жилых, общественных и промышленных объектов. Среди них — КОСК в селе Балтым, поселки на Байкало-Амурской магистрали, здание Кировского райсовета, завод КЗАМЭ. Около 80 его проектов были отмечены на конкурсах и получили государственные награды.