Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России

Уголовное дело завели свердловские следователи по факту ненадлежащего ремонта памятника погибшим воинам в селе Фирсово Режевского городского округа Свердловской области. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что о ней узнали в центрально управлении ведомства, глава которого взял дело под личный контроль, — сообщает пресс-служба СК РФ.Поводом для столь пристального внимания стало обращение, поступившее в Информационный центр СК России. В нём сообщалось о реставрационных работах, проведённых по муниципальному контракту, заключённому в июле 2024 года. Согласно материалам дела, подрядная организация допустила серьёзные нарушения при ремонте, что привело к образованию глубокой трещины в несущей стене памятного объекта.Несмотря на многочисленные жалобы со стороны жителей и активистов, обращения в местные органы власти и контролирующие инстанции не дали результата. Вопрос получил широкий общественный резонанс и активно освещался в средствах массовой информации и социальных сетях.В связи с выявленными нарушениями Следственным управлением СК РФ по Свердловской области и было возбуждено уголовное дело. Конкретная статья пока не уточняется, но, как предполагается, речь может идти о халатности, превышении полномочий или нарушении условий контракта, повлёкшем разрушение объекта культурного значения.Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе степень ответственности подрядной организации и должностных лиц, принимавших работы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко представить доклад о ходе и промежуточных результатах расследования.