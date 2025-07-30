В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника

улицу Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральская);

улицу Уральская (от Красноармейской до проспекта Ленина);

улицу Огаркова (от Уральской до проспекта Ленина);

улицу Красноармейская (от Уральской до проспекта Ленина);

улицу Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

проспект Строителей (от дома №1А до пересечения с улицей Пархоменко).

перекресток К.Маркса – Урицкого;

перекресток Ленина – Энгельса;

перекресток Маяковского – Свердлова;

улица Ленина.

по улице Машиностроителей у домов №2 и №6;

по сквозному двору от улицы К.Либкнехта, 164 до улицы Советская, 25;

по улице Советская у дома №13.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В связи с празднованием Дня города в трёх муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Камышлове и Верхней Туре (Кушвинский городской округ) — будут введены временные ограничения движения. Об этом предупредила региональная Госавтоинспекция.Местами перекрытия начались уже сейчас. В Нижнем Тагиле празднования начались сегодня, поэтому с 17.00 закрыто движение по улице Первомайская (от проспекта Ленина до улицы Горошникова) и по улице Горошникова (от улицы Пархоменко до улицы Уральская). Завтра, 9 августа закрытие улиц коснётся ещё больше участков в Нижнем Тагиле. Временно перекроют:Перекрытия улиц в Камышлове в связи с празднованием Дня города будут действовать в субботу, 9 августа, с 08.00 до 23.30. Закроются:В связи с этим изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобусы перестанут останавливаться у остановок «Автовокзал», «Площадь», «Педколледж» и «Администрация». Взамен будет действовать новая остановка у пересечения улиц Свердлова и Куйбышева.В Верхней Туре ради праздника тоже немного создадут неудобства для автомобилистов. Ограничения будут действовать 9 августа с 11.30 до 23.00. Временно закроют движение:Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты, учитывать перекрытия и внимательно следовать временным дорожным знакам и указаниям сотрудников полиции.