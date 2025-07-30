Возрастное ограничение 18+

В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника

19.29 Пятница, 8 августа 2025
В связи с празднованием Дня города в трёх муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Камышлове и Верхней Туре (Кушвинский городской округ) — будут введены временные ограничения движения. Об этом предупредила региональная Госавтоинспекция.

Местами перекрытия начались уже сейчас. В Нижнем Тагиле празднования начались сегодня, поэтому с 17.00 закрыто движение по улице Первомайская (от проспекта Ленина до улицы Горошникова) и по улице Горошникова (от улицы Пархоменко до улицы Уральская). Завтра, 9 августа закрытие улиц коснётся ещё больше участков в Нижнем Тагиле. Временно перекроют:

улицу Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральская);
улицу Уральская (от Красноармейской до проспекта Ленина);
улицу Огаркова (от Уральской до проспекта Ленина);
улицу Красноармейская (от Уральской до проспекта Ленина);
улицу Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);
проспект Строителей (от дома №1А до пересечения с улицей Пархоменко).


Перекрытия улиц в Камышлове в связи с празднованием Дня города будут действовать в субботу, 9 августа, с 08.00 до 23.30. Закроются:

перекресток К.Маркса – Урицкого;
перекресток Ленина – Энгельса;
перекресток Маяковского – Свердлова;
улица Ленина.


В связи с этим изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобусы перестанут останавливаться у остановок «Автовокзал», «Площадь», «Педколледж» и «Администрация». Взамен будет действовать новая остановка у пересечения улиц Свердлова и Куйбышева.

В Верхней Туре ради праздника тоже немного создадут неудобства для автомобилистов. Ограничения будут действовать 9 августа с 11.30 до 23.00. Временно закроют движение:

по улице Машиностроителей у домов №2 и №6;
по сквозному двору от улицы К.Либкнехта, 164 до улицы Советская, 25;
по улице Советская у дома №13.


Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты, учитывать перекрытия и внимательно следовать временным дорожным знакам и указаниям сотрудников полиции.

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
