В трёх городах Свердловской области перекроют дороги ради праздника
Фото: Юлия Кольтенберг
В связи с празднованием Дня города в трёх муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Камышлове и Верхней Туре (Кушвинский городской округ) — будут введены временные ограничения движения. Об этом предупредила региональная Госавтоинспекция.
Местами перекрытия начались уже сейчас. В Нижнем Тагиле празднования начались сегодня, поэтому с 17.00 закрыто движение по улице Первомайская (от проспекта Ленина до улицы Горошникова) и по улице Горошникова (от улицы Пархоменко до улицы Уральская). Завтра, 9 августа закрытие улиц коснётся ещё больше участков в Нижнем Тагиле. Временно перекроют:
Перекрытия улиц в Камышлове в связи с празднованием Дня города будут действовать в субботу, 9 августа, с 08.00 до 23.30. Закроются:
В связи с этим изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобусы перестанут останавливаться у остановок «Автовокзал», «Площадь», «Педколледж» и «Администрация». Взамен будет действовать новая остановка у пересечения улиц Свердлова и Куйбышева.
В Верхней Туре ради праздника тоже немного создадут неудобства для автомобилистов. Ограничения будут действовать 9 августа с 11.30 до 23.00. Временно закроют движение:
Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты, учитывать перекрытия и внимательно следовать временным дорожным знакам и указаниям сотрудников полиции.
