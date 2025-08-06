Возрастное ограничение 18+
Похолодание до +4°C прогнозируют синоптики в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», в выходные в Свердловской области ночью температура воздуха может опуститься до +4°C, днём при этом она может достигать +25°C. Также метеорологи прогнозируют туман, дожди и грозу.
В субботу, 9 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Днём на юго-западе местами кратковременный дождь. Температура ночью +7...+12°C, в горах и низинах до +4°C; днём +20...+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +10...+12°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 10 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +8...+13°C, днём +20...+25°C. Ветер слабый.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +11...+13°C, днём +22...+24°C. Ветер слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
