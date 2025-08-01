Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге сняли с электрички 13-летнего зацепера
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на станции «Ботаническая» с электропоезда, ехавшего по маршруту «Керамик – Кузино», буквально сняли несовершеннолетнего. С юным зацепером провели беседу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД России по УрФО, сообщение от машиниста о подростке, который, зацепившись за поезд, ехал в сторону станции «Лесотехническая», поступило в линейный отдел полиции во вторник, 5 августа 2025 года. К месту прибытия электрички тут же выдвинулись сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые встретили юного зацепера по прибытию поезда.
Задержанным оказался 13-летний юноша, учащийся седьмого класса. Школьник признался, что о зацепинге узнал из интернета, посмотрел несколько видеороликов и решил повторить, чтобы испытать острые ощущения. Ребёнок успел проехать таким образом три километра.
На станцию вызвали законного представителя подростка и в его присутствии провели беседу, пояснив, насколько опасным может быть такое «развлечение».
«В первую очередь, любитель подобного экстремального занятия может упасть с поезда на рельсы или под колёса состава, что часто заканчивается травмами или гибелью. Есть риск получить мощный удар током, тепловой ожог от нагретых частей поезда или столкнуться с препятствиями в виде опор, светофоров, мостов и туннелей, что также может повлечь за собой крайне трагичные последствия»,
– пояснили в УТ МВД.
