В Кедровом завершается строительство нового здания библиотеки-клуба

– написал Свалов.

«С каждым годом росло число посетителей и кружков самодеятельности. Стало очевидно, что поселку требуется новое, просторное помещение. Решение приняли оперативно – построить его по соседству. Мы совместно с главой городского округа Верхняя Пышма Иваном Зерновым посетили стройплощадку, чтобы оценить ход работ по поручению главы региона Дениса Паслера»,