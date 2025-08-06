Возрастное ограничение 18+

В Кедровом завершается строительство нового здания библиотеки-клуба

13.37 Пятница, 8 августа 2025
Фото: администрация Верхней Пышмы
В посёлке Кедровое под Верхней Пышмой завершают строительство нового здания сельской библиотеки-клуба.

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своём телеграм-канале.

«С каждым годом росло число посетителей и кружков самодеятельности. Стало очевидно, что поселку требуется новое, просторное помещение. Решение приняли оперативно – построить его по соседству. Мы совместно с главой городского округа Верхняя Пышма Иваном Зерновым посетили стройплощадку, чтобы оценить ход работ по поручению главы региона Дениса Паслера»,

– написал Свалов.


Депутат добавил, что на старте строительства возникли сложности из-за скальной породы и высоких грунтовых вод, из-за чего проект пришлось изменить, подняв фундамент здания на 1,5 метра выше запланированного.

Отмечается, что в настоящий момент строительство завершено уже на 90% – возведён каркас, ведутся отделочные работы. Завершить их планируют ко дню рождения посёлка.

Известно, что новое двухэтажное здание площадью около 1000 квадратных метров будет иметь собственные теплопункт и электрощитовую. В актовом зале смогут находиться до 177 гостей одновременно – в старом здании, для сравнения, было 50 мест.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
