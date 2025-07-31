Возрастное ограничение 18+

Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки

09.05 Пятница, 8 августа 2025
Кадр из видео: «Народный фронт» / vk.com/nf_yekaterinburg
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за неработающей колонки возле дома 84-летней женщины. Пенсионерке из посёлка Октябрьский Сысертского муниципального округа приходится собирать дождевую воду и ходить к соседям.

В информационном центре СК сообщили, что по данному факту свердловским СУ СКР было возбуждено уголовное дело. Ситуацию под контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее в сообществе регионального отделения движения «Народный фронт» рассказали, что женщина вынуждена ходить к соседке за питьевой водой, а для уборки и стирки собирает дождевую воду. При этом возле её дома находится колонка, но она не работает. По данным ресурса, власти отказываются восстанавливать водоснабжение через колонку, ссылаясь на нерентабельность.

Информационному агентству «Уральский меридиан» в МУП ЖКХ «Сысертское» пояснили, что колонку отключили из-за отсутствия договора на её использование и предложили заключить его. Также там рассказали о возможности подключения участка к водопроводу.

«Посёлок обеспечен сетями центрального водоснабжения, и на улице Салавата Юлаева, 20, где расположен земельный участок, имеется техническая возможность подключения к водопроводу. Однако официальных обращений от граждан по данному адресу с запросом на подключение не поступало»,

– сказали в компании.


По данным «Народного фронта», ранее женщине предлагали пробурить личную скважину, но у семьи нет на это средств. Вероятно, оплатить подключение дома к водопроводу пенсионерка тоже не сможет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
31 июля 2025
Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите
06 августа 2025
После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
30 июля 2025
О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
01 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:05 Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки
20:59 В Серовском районе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве
20:33 Зоозащитники Екатеринбурга собирают вторую посылку для погорельцев приюта в Кыштыме
20:05 Наехавший на пожилого пешехода водитель автобуса осуждён в Асбесте
19:54 На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб бесправный мотоциклист
19:23 Фестиваль гастрономических экскурсий пройдёт в Екатеринбурге
18:50 В Свердловской области один из восьми пожаров среды был смертельным
17:49 Авито поможет волонтёрам «Том Сойер Феста» восстановить старинный особняк на Урале
17:33 Прокуратура потребовала от камышловского приюта для животных создать для подопечных приемлемые условия
17:27 На новой площадке празднования Дня города в Екатеринбурге на два дня усилят интернет
15:06 В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
14:50 Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
14:26 Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
13:46 Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
12:17 В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:04 Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
11:28 В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
11:01 СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
10:53 Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
10:28 Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
10:04 Семь грузовых вагонов сошли с путей в Екатеринбурге
09:52 Метеорологи предупредили о смоге в Свердловской области
09:45 Жителя Алапаевска обвинили в убийстве отца-бизнесмена
21:48 В Камышлове предпринимательница выдавала займы под видом комиссионной торговли
21:22 После двух дней самолечения екатеринбуржца с трудом спасли врачи
20:26 РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
Все новости Свердловской области
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
Все новости России и мира
09:05 Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки
20:59 В Серовском районе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве
20:33 Зоозащитники Екатеринбурга собирают вторую посылку для погорельцев приюта в Кыштыме
20:05 Наехавший на пожилого пешехода водитель автобуса осуждён в Асбесте
19:54 На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб бесправный мотоциклист
19:23 Фестиваль гастрономических экскурсий пройдёт в Екатеринбурге
18:50 В Свердловской области один из восьми пожаров среды был смертельным
17:49 Авито поможет волонтёрам «Том Сойер Феста» восстановить старинный особняк на Урале
17:33 Прокуратура потребовала от камышловского приюта для животных создать для подопечных приемлемые условия
17:27 На новой площадке празднования Дня города в Екатеринбурге на два дня усилят интернет
15:06 В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
14:50 Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
14:26 Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
13:46 Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
12:17 В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:04 Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
11:28 В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
11:01 СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
10:53 Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
10:28 Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
10:04 Семь грузовых вагонов сошли с путей в Екатеринбурге
09:52 Метеорологи предупредили о смоге в Свердловской области
09:45 Жителя Алапаевска обвинили в убийстве отца-бизнесмена
21:48 В Камышлове предпринимательница выдавала займы под видом комиссионной торговли
21:22 После двух дней самолечения екатеринбуржца с трудом спасли врачи
20:26 РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK