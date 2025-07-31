Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки
Кадр из видео: «Народный фронт» / vk.com/nf_yekaterinburg
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за неработающей колонки возле дома 84-летней женщины. Пенсионерке из посёлка Октябрьский Сысертского муниципального округа приходится собирать дождевую воду и ходить к соседям.
В информационном центре СК сообщили, что по данному факту свердловским СУ СКР было возбуждено уголовное дело. Ситуацию под контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее в сообществе регионального отделения движения «Народный фронт» рассказали, что женщина вынуждена ходить к соседке за питьевой водой, а для уборки и стирки собирает дождевую воду. При этом возле её дома находится колонка, но она не работает. По данным ресурса, власти отказываются восстанавливать водоснабжение через колонку, ссылаясь на нерентабельность.
Информационному агентству «Уральский меридиан» в МУП ЖКХ «Сысертское» пояснили, что колонку отключили из-за отсутствия договора на её использование и предложили заключить его. Также там рассказали о возможности подключения участка к водопроводу.
По данным «Народного фронта», ранее женщине предлагали пробурить личную скважину, но у семьи нет на это средств. Вероятно, оплатить подключение дома к водопроводу пенсионерка тоже не сможет.
«Посёлок обеспечен сетями центрального водоснабжения, и на улице Салавата Юлаева, 20, где расположен земельный участок, имеется техническая возможность подключения к водопроводу. Однако официальных обращений от граждан по данному адресу с запросом на подключение не поступало»,
– сказали в компании.
