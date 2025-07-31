Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки

– сказали в компании.

«Посёлок обеспечен сетями центрального водоснабжения, и на улице Салавата Юлаева, 20, где расположен земельный участок, имеется техническая возможность подключения к водопроводу. Однако официальных обращений от граждан по данному адресу с запросом на подключение не поступало»,