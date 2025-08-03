Возрастное ограничение 18+

Зоозащитники Екатеринбурга собирают вторую посылку для погорельцев приюта в Кыштыме

20.33 Четверг, 7 августа 2025
Фото: ВК-сообщество приюта «В поисках счастья» / vk.com/kotohospis
Фонд «ЗооЗащита» сообщает, что в Екатеринбурге начат сбор посылки для отправки в соседнюю, Челябинскую область. Адресат — хоспис для кошек приюта «В поисках счастья» в городе Кыштым, где в июле этого года случился пожар.

Июльская трагедия унесла жизни 14 кошек. Их пытались спасти из огня, но заклинившая дверь второго этажа помешала это сделать. Как выяснилось позже, пожар произошёл из-за поломки стиральной машины — в ней загорелась плата управления.

После пожара оставшихся животных — собак, кошек и голубя — расселили по временным передержкам. А зоозащитники из разных городов страны начали отправлять помощь погорельцам. Екатеринбуржцы тоже не остались в стороне. Команда зоопространства «Мохнатая компания» в Екатеринбурге сразу отреагировала на трагедию. Волонтёры собрали посылку с медикаментами и вещами первой необходимости, передали её через автоволонтёра в Челябинскую область.

Сейчас в Екатеринбурге идёт сбор второй посылки с помощью. Желающие могут присоединиться к нему, поделившись ветеринарными глистогонными препаратами, сухими и влажными кормами, впитывающими пелёнками, влажными салфетками и туалетной бумагой. Принимаются также медикаменты: цефтриаксон, амоксициллин, новокаин, физраствор, хлоргексидин (не спиртовой), ципровет, монклавит, шприцы, бинты, капельницы и системы для инфузомата.

Все эти вещи можно приносить ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: улица Посадская, 44/1, зоопространство «Мохнатая компания».

Как сообщают из Челябинской области, в Кыштыме идёт очистка помещений кошачьего хосписа и разбор сгоревшей крыши. Судьба здания пока не ясна. Вполне вероятно, что потребуется строительство нового.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
