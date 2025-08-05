Возрастное ограничение 18+

Наехавший на пожилого пешехода водитель автобуса осуждён в Асбесте

20.05 Четверг, 7 августа 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Асбестовский городской суд признал виновным 60-летнего жителя города в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого тяжёлые травмы получил 80-летний пешеход. Водитель признан виновным по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно материалам дела, ДТП произошло утром 20 ноября 2024 года. Управляя автобусом марки «ПАЗ VEKTOR NEXT», мужчина следовал по маршруту «Асбест — Рефтинский». На проспекте Ленина, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель проявил грубую самонадеянность, проигнорировал требования дорожных правил и не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть по «зебре».

В результате наезда пожилой мужчина 1944 года рождения получил множественные переломы. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как опасные для жизни и относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Гособвинение настаивало на виновности водителя, и суд учёл доводы прокуратуры. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на аналогичный срок.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали возраст подсудимого, положительные характеристики и отсутствие судимостей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
