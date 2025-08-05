На новой площадке празднования Дня города в Екатеринбурге на два дня усилят интернет





– рассказали в компании. «Это позволит гостям и участникам праздника беспрепятственно пользоваться голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Посетители фестиваля смогут отправлять фотографии и видео близким, а также вести трансляции спортивных соревнований и музыкальных выступлений в социальных сетях»,





– сказал Андрей Елизаров. «Спортивный квартал "Архангел Михаил" – абсолютно новая площадка празднования. И хоть сигнал сотовой связи на ней уже есть, причём в большинстве диапазонов 2G, 3G и 4G, мы посчитали необходимым увеличить ёмкость сети. Мобильная базовая станция позволит всем гостям фестиваля пользоваться привычными цифровыми сервисами, обеспечит высококачественную связь, комфорт и безопасность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В период празднования Дня города в Екатеринбурге на улице Архангела Михаила, где 16 и 17 августа пройдёт спортивный фестиваль «Энергия РМК», собираются развернуть передвижную базовую станцию сотовой связи для поддержания стабильной сети. Организаторы мероприятия ожидают участия десятков или сотен тысяч горожан и гостей уральской столицы.Дополнительное оборудование будут устанавливать специалисты цифровой экосистемы МТС. Оно должно покрыть территорию от улицы Репина до торгового центра «Мега» и увеличить ёмкость сети в два раза.Программа фестиваля включает выставку спортивных автомобилей, различные состязания и мастер классы, а также мотошоу и концерт.По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, компания ежегодно проводит ревизию оборудования связи в местах массовых мероприятий. Он подчеркнул, что несмотря на наличие на новой площадке празднования покрытия, было принято решение использовать дополнительную станцию.