В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 13 августа по 11 сентября в Екатеринбурге будет закрыто движение по путепроводам над железнодорожными путями в переулке Низовом.
Это необходимо для проведения работ по реконструкции мостов, которую будут проводить специалисты ООО «Бридж», сообщается на официальном портале уральской столицы.
Объехать зону перекрытия можно будет по Сибирскому тракту – проезду Кунгурскому – проезду Каскадному – улице Хлебной.
