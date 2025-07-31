Возрастное ограничение 18+
Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уральцев предупреждают о новой схеме обмана: гражданам рассылают фейковые письма о штрафах от имени ГИБДД.
Как говорится в сообщении телеграм-канала «Вестик Киберполиции России» УКБ МВД, которое дублирует у себя свердловская Госавтоинспекция, жертвам по электронной почте или в мессенджерах приходит письмо со словами «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08» и прикреплённым файлом в формате PDF.
Документ выглядит как официальное постановление, в нём также могут быть указано реальное имя человек, номер его машины или другие персональные данные, что создает иллюзию подлинности.
Также в самом письме есть кнопка «оплатить сейчас», при нажатии на которую жертва попадает на стороннюю интернет-страницу, которая визуально повторяет интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. На этом сайте у введённого в заблуждение могут похитить личные данные при попытке оплатить несуществующий штраф, либо же на устройство жертвы может загрузиться вредоносная программа, также умеющая перехватывать пароли и получать доступ к банковским приложениям, а соответственно и другой информации, что в итоге приведет к потере средств.
Как говорится в сообщении телеграм-канала «Вестик Киберполиции России» УКБ МВД, которое дублирует у себя свердловская Госавтоинспекция, жертвам по электронной почте или в мессенджерах приходит письмо со словами «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08» и прикреплённым файлом в формате PDF.
Документ выглядит как официальное постановление, в нём также могут быть указано реальное имя человек, номер его машины или другие персональные данные, что создает иллюзию подлинности.
Также в самом письме есть кнопка «оплатить сейчас», при нажатии на которую жертва попадает на стороннюю интернет-страницу, которая визуально повторяет интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. На этом сайте у введённого в заблуждение могут похитить личные данные при попытке оплатить несуществующий штраф, либо же на устройство жертвы может загрузиться вредоносная программа, также умеющая перехватывать пароли и получать доступ к банковским приложениям, а соответственно и другой информации, что в итоге приведет к потере средств.
«Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через "Госуслуги"»,
– подчёркивают в МВД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
31 июля 2025
31 июля 2025
О тумане предупреждают синоптики в Свердловской области
01 августа 2025
01 августа 2025