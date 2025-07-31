Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге закрыли подземный переход под проспектом Ленина, известный также как переход «Цоя», из-за граффити, посвящённых музыканту.
Сейчас специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» проводят там аварийно-восстановительные работы на покрытии стен и потолка, сообщается на официальном городском портале.
Вновь открыть подземный переход на Плотинке обещают 9 августа в шесть утра. До этого момента местные жители и гости города могут переходить проспект Ленина, пользуясь светофорами.
