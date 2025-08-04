Возрастное ограничение 18+
Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад по делу о нарушении прав малолетнего в Екатеринбурге. В СМИ сообщают, что ребёнок живёт с матерью, которая не заботится о нём.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Исполнение поручения – доложить о ходе расследования дела – поставлено в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Четвёртый канал» сообщил о жительницы Екатеринбурга, которую ранее уже лишили родительских прав на двух детей, поэтому сейчас с ней живёт младший сын, которого женщина, по данным ресурса, часто оставляла без присмотра.
«В эфире федерального телеканала сообщается, что в Екатеринбурге женщина ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, не кормит и не содержит своего ребёнка. Его жизни и здоровью угрожает реальная опасность»,
– говорится в сообщении Следкома.
