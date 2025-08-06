Возрастное ограничение 18+
Метеорологи предупредили о смоге в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Метеорологи «Уральского гидрометцентра» опубликовали предупреждение о смоге в Свердловской области.
Объявлен НМУ первой степени опасности. Отменить предупреждение должны 8 августа после 20.00.
«До 8 августа на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении.
