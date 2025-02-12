«Если б не УЗТМ, проиграли бы войну». Ветераны Уралмаша просят сохранить наследие завода-гиганта

Фото: Вечерние ведомости

Пресс, приобретённый в Германии в 1932 году, был самым мощным в СССР вплоть до распада государства. Фрагмент презентации Ольги Беляевой

Фото: Вечерние ведомости

Пример приспособления промышленного объекта под общественно-деловую функцию. Фрагмент презентации Ольги Беляевой

Фото: Вечерние ведомости

Архитектор Юлия Удалова. Фото: Вечерние ведомости

Журналист Ольга Павлова. Фото: Вечерние ведомости





— сказал ветеран Новый ЖК «Белая башня» построили, а сама Белая башня разрушенной стоит,

Фото: Вечерние ведомости

Вырубленный в 2024 году лес. Фрагмент презентации Ольги Беляевой.





— сказал Кофман «Если новые кварталы проектируют независимые профессионалы по чёткому техзаданию с требованием сохранить историю места, то обычно получается хорошо. Если проектируют застройщики, то получается на выходе вариант, где главное – заработать как можно больше денег, а многие нюансы упускаются. В мире и в России в случаях, когда преобразуются такие знаковые и сложные исторические территории, проводят конкурсы архитектурно-градостроительных концепций. Лучшим архитекторам, архитектурным бюро со всего мира даётся задание: спроектировать жилой район так, чтобы и наследие сохранить, и комфорт был, и экономика проекта работала. Эти концепции собираются, и потом жюри выбирает лучшую»,

Предложение Кофмана собравшиеся встретили аплодисментами. Фото: Вечерние ведомости

Светлана Маковкина. Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости





глава Екатеринбурга. — сказалглава Екатеринбурга. «У нас на сегодня со многими застройщиками есть договорённости, чтобы проекты планировки территории они заказывали в муниципальной «Мастерской генплана». Потому что это по крайней мере подконтрольный процесс. Но потом же в любом случае это выносится в публичную плоскость, и начинаются общественные обсуждения. Я не согласен с тем, что администрация неохотно принимает предложения и замечания от их участников. Изменения вносятся. Причём, порой вообще кардинально. Когда «Мастерская генплана» занимается, мы уже на старте какие-то пожелания общественности можем учесть. То что касается объектов индустриального наследия, то по Уралмашу я согласен абсолютно. Не всё подряд сохранять, конечно, ведь никто не думал в 1920-е — что такое энергоэффективность, энергосбережение. Я много раз там бывал — когда место под архивы мы там искали, когда Росреестр заехал в ту локацию. Понятно, что там использовать под какие-то современные нужды... ну никаких денег не хватит на содержание. Какие-то элементы точно надо оставлять как индустриальное наследие, потому что Уралмашзавод — это очень известное предприятие. Мы будем это выносить на очень широкие общественные обсуждения. Вопрос резонансный. И кулуарное решение никакое принято не будет. В том числе в части возможного сохранения каких-то индустриальных объектов и расположения в них, скажем, филиалов музеев. Понятно, что это будет решение собственника, но как практика показывает, у нас и собственники нормально диалог выстраивают»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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17 февраля состоялось заседание «Клуба друзей Уралмаша» – неформального объединения ветеранов УЗТМ, общественников и просто неравнодушных жителей района, носящего имя некогда крупнейшего предприятия тяжёлого машиностроения в СССР.Поводом для собрания стали планы по застройке территории бывшего завода-гиганта, которая должна начаться в ближайшие годы – несколько цехов Уралмашзавода в районе проспекта Космонавтов – улицы Машиностроителей уже снесли, другие, согласно Генплану, предстоит снести. Уралмашевцев беспокоит утрата культурного наследия, которая может произойти, а по некоторым оценкам, уже произошла.Заседание в здании бывшей фабрики-кухни УЗТМ началось с презентации, которую подготовила основатель сообщества «Уралмаш 2023» Ольга Беляева. Она рассказала об истории главного коридора Уралмашзавода и уникальных цехах предприятия.Так, механический цех УЗТМ был крупнейшим в СССР, а также крупнейшим большепролётным цехом среди всех европейских стран, отметила Беляева. Цех был снесён в 2024 году. Металлургические цеха Уралмашзавода, не являющиеся ОКН, были снесены несколько лет назад. Ещё один цех – кузнечно-прессовый – внесён в реестр объектов культурного наследия как ОКН регионального значения. Но и он пострадал – большую его часть снесли в 2023-2024 годах, посчитав «неисторической». Экспертное заключение, обосновавшее изменение даты постройки цеха, проводила госэксперт Людмила Михайлова, выполнившая ранее ряд вызвавших общественный резонанс экспертиз. В результате более чем на половину была снесена даже часть цеха довоенной постройки, в том числе та, где располагался легендарный ковочный пресс усилием 10 тысяч тонн.Этот пресс – отдельная тема. В годы Великой Отечественной войны он оказался единственным в СССР и оттого критически важным. Второй такой пресс, который был установлен на Новокраматорском заводе, во время оккупации Украины гитлеровскими войсками эвакуировали на Урал, в Орск, но не смогли наладить его работу. В итоге абсолютно все пропеллеры для советской военной авиации делали на прессе Уралмаша. Кроме того, без этого пресса металлургические предприятия СССР не могли производить броню. Ещё одна история, связанная с этим прессом – это история трудового подвига Вячеслава Батманова, брата известного фенолога Владимира Батманова – он, работая сварщиком на УЗТМ, сумел впервые в мире успешно заварить большую трещину, которая возникла во время войны на этом прессе, тем самым вернув его в строй.В конце 2024 года ряд экспертов в сфере культурного наследия заявили кузнечно-прессовый цех (он до сих пор стоит на своём месте – несмотря на то, что здание вокруг него снесли) на внесение в реестр объектов культурного наследия. Пока рассматривается эта заявка, пресс запрещено сносить.Но не только пресс хотят сохранить уралмашевцы. Ветераны Уралмашзавода подготовили вместе с Ольгой Беляевой обращение, в котором просят содействовать сохранению цехов по главному коридору завода как исторической ценности, а также пересмотреть предусмотренную текущей версией генплана трассировку новой улицы-дублёра проспекта Космонавтов через главный заводской коридор и площадь Первой пятилетки. Обращение адресовано полпреду в УрФО Артёме Жоге, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, мэру Екатеринбурга Алексею Орлова и главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко.После доклада Беляевой высказались другие участники заседания, и были озвучены другие идеи – касающиеся общественного транспорта, озеленения и функционального наполнения бывшей и нынешней территории завода. Были высказаны опасения по поводу собственно перспектив жилой застройки бывшей промзоны – из-за вероятного загрязнения почв тяжёлыми металлами.Архитектор и специалист по приспособлению под современные нужды объектов культурного наследия Юлия Удалова развеяла опасения по поводу заражения почвы – заявив, чтогрязнённый слой.Журналист и популяризатор культурного наследия Ольга Павлова обозначила проблему взаимного недоверия застройщиков и активных жителей и выразила мнение, что жителям нужно сделать акцент на поиске нового функционального назначения для индустриальных объектов Уралмашзавода и предложить свои идеи застройщику, а также привела пример успешного опыта приспособления ОКН к современному назначению – комплекс бывшей Макаровской мельницы, который УГМК-застройщик совместил с жилым комплексом (этот же девелопер планирует застраивать Уралмаш). Павлова подчеркнула, что Уралмаш - это бренд Екатеринбурга, который известен даже за пределами России.Один из ветеранов Уралмашзавода призвал не посыпать голову пеплом из-за того, что часть цехов уже была была разрушена, призвал сосредоточиться на том, что ещё можно сохранить. «Давайте сделаем так, чтобы всё остальное не было нарушено», — сказал мужчина и предложил найти способ вменить в обязанность девелоперу отреставрировать какое-нибудь другое здание на Уралмаше – например, гостиницу «Мадрид».Ещё один ветеран Уралмаша сказал, что лучший способ рекультивации – озеленение, высадка лесов. По его словам, на части территории завода, где уже закрыли производство, можно высадить лес, тем самым решив проблему загрязнённой почвы естественным путём. Ольга Беляева на это напомнила, что в районе пересечения Машиностроителей – Космонавтов со времён постройки завода сохранился лес, и что его даже предлагали сохранить, направляя председателю комитета благоустройства Екатеринбурга Тамаре Благодатковой письма, но в прошлом году добрую половину этого соснового леса вырубили.Урбанист, учредитель общественной организации «Мирные жители» Алексей Кофман считает, что лучший вариант – устроить среди архитекторов-градостроителей конкурс концепций застройки Уралмашзавода.Менеджер проектов по развитию территорий «Корпорации развития Среднего Урала» Светлана Маковкина напомнила, что есть законный механизм выявления и постановки под госохрану объектов культурного наследия и предложила общественникам использовать этот механизм для сохранения строений главного коридора Уралмашзавода.В целом среди озвученных предложений прозвучало:— Сохранить главный коридор Уралмашзавода;— Сохранить 10000-тонный ковочный пресс;— Сохранить проходную со сквером и памятником Серго Орджоникидзе— Трассировку нового дублёра проспекта Космонавтов и трамвайной линии провести в обход главного коридора;— Сохранить озеленение и разбить парк в северо-восточном углу Уралмашзавода;— Установить строгий объёмно-пространственный регламент вдоль главного коридора;— Основательная рекультивация земли;— Организовать конкурс архитектурно-градостроительных концепций;— Предусмотреть место для парка на месте снесённых цехов.Представители компании-застройщика, приобретшего землю на территории Уралмашзавода, перед заседанием сообщили, что не смогут прийти на заседание Клуба друзей Уралмаша, поэтому обсуждение проходило без их участия.В конце 2024 года корреспондент Вечерних ведомостей задавал вопрос мэру Екатеринбурга Алексею Орлову по поводу сохранения индустриального наследия Уралмаша в целом и ковочного пресса в частности, важность которого ещё и обусловлена юбилейной датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отмечающимся в 2025 году. Орлов отметил, что неслучайно проектированием новых кварталов на бывшей территории УЗТМ занимается не застройщик, а МБУ «Мастерская генпана». Приводим ответ градоначальника полностью: