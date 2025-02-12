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«Если б не УЗТМ, проиграли бы войну». Ветераны Уралмаша просят сохранить наследие завода-гиганта

11.51 Вторник, 18 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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17 февраля состоялось заседание «Клуба друзей Уралмаша» – неформального объединения ветеранов УЗТМ, общественников и просто неравнодушных жителей района, носящего имя некогда крупнейшего предприятия тяжёлого машиностроения в СССР.

Поводом для собрания стали планы по застройке территории бывшего завода-гиганта, которая должна начаться в ближайшие годы – несколько цехов Уралмашзавода в районе проспекта Космонавтов – улицы Машиностроителей уже снесли, другие, согласно Генплану, предстоит снести. Уралмашевцев беспокоит утрата культурного наследия, которая может произойти, а по некоторым оценкам, уже произошла.


Фото: Вечерние ведомости


Заседание в здании бывшей фабрики-кухни УЗТМ началось с презентации, которую подготовила основатель сообщества «Уралмаш 2023» Ольга Беляева. Она рассказала об истории главного коридора Уралмашзавода и уникальных цехах предприятия.

Так, механический цех УЗТМ был крупнейшим в СССР, а также крупнейшим большепролётным цехом среди всех европейских стран, отметила Беляева. Цех был снесён в 2024 году. Металлургические цеха Уралмашзавода, не являющиеся ОКН, были снесены несколько лет назад. Ещё один цех – кузнечно-прессовый – внесён в реестр объектов культурного наследия как ОКН регионального значения. Но и он пострадал – большую его часть снесли в 2023-2024 годах, посчитав «неисторической». Экспертное заключение, обосновавшее изменение даты постройки цеха, проводила госэксперт Людмила Михайлова, выполнившая ранее ряд вызвавших общественный резонанс экспертиз. В результате более чем на половину была снесена даже часть цеха довоенной постройки, в том числе та, где располагался легендарный ковочный пресс усилием 10 тысяч тонн.


Пресс, приобретённый в Германии в 1932 году, был самым мощным в СССР вплоть до распада государства. Фрагмент презентации Ольги Беляевой


Этот пресс – отдельная тема. В годы Великой Отечественной войны он оказался единственным в СССР и оттого критически важным. Второй такой пресс, который был установлен на Новокраматорском заводе, во время оккупации Украины гитлеровскими войсками эвакуировали на Урал, в Орск, но не смогли наладить его работу. В итоге абсолютно все пропеллеры для советской военной авиации делали на прессе Уралмаша. Кроме того, без этого пресса металлургические предприятия СССР не могли производить броню. Ещё одна история, связанная с этим прессом – это история трудового подвига Вячеслава Батманова, брата известного фенолога Владимира Батманова – он, работая сварщиком на УЗТМ, сумел впервые в мире успешно заварить большую трещину, которая возникла во время войны на этом прессе, тем самым вернув его в строй.


Фото: Вечерние ведомости


В конце 2024 года ряд экспертов в сфере культурного наследия заявили кузнечно-прессовый цех (он до сих пор стоит на своём месте – несмотря на то, что здание вокруг него снесли) на внесение в реестр объектов культурного наследия. Пока рассматривается эта заявка, пресс запрещено сносить.


Пример приспособления промышленного объекта под общественно-деловую функцию. Фрагмент презентации Ольги Беляевой


Но не только пресс хотят сохранить уралмашевцы. Ветераны Уралмашзавода подготовили вместе с Ольгой Беляевой обращение, в котором просят содействовать сохранению цехов по главному коридору завода как исторической ценности, а также пересмотреть предусмотренную текущей версией генплана трассировку новой улицы-дублёра проспекта Космонавтов через главный заводской коридор и площадь Первой пятилетки. Обращение адресовано полпреду в УрФО Артёме Жоге, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, мэру Екатеринбурга Алексею Орлова и главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко.


Фото: Вечерние ведомости


После доклада Беляевой высказались другие участники заседания, и были озвучены другие идеи – касающиеся общественного транспорта, озеленения и функционального наполнения бывшей и нынешней территории завода. Были высказаны опасения по поводу собственно перспектив жилой застройки бывшей промзоны – из-за вероятного загрязнения почв тяжёлыми металлами.

Архитектор и специалист по приспособлению под современные нужды объектов культурного наследия Юлия Удалова развеяла опасения по поводу заражения почвы – заявив, чтогрязнённый слой.


Архитектор Юлия Удалова. Фото: Вечерние ведомости


Журналист и популяризатор культурного наследия Ольга Павлова обозначила проблему взаимного недоверия застройщиков и активных жителей и выразила мнение, что жителям нужно сделать акцент на поиске нового функционального назначения для индустриальных объектов Уралмашзавода и предложить свои идеи застройщику, а также привела пример успешного опыта приспособления ОКН к современному назначению – комплекс бывшей Макаровской мельницы, который УГМК-застройщик совместил с жилым комплексом (этот же девелопер планирует застраивать Уралмаш). Павлова подчеркнула, что Уралмаш - это бренд Екатеринбурга, который известен даже за пределами России.


Журналист Ольга Павлова. Фото: Вечерние ведомости


Один из ветеранов Уралмашзавода призвал не посыпать голову пеплом из-за того, что часть цехов уже была была разрушена, призвал сосредоточиться на том, что ещё можно сохранить. «Давайте сделаем так, чтобы всё остальное не было нарушено», — сказал мужчина и предложил найти способ вменить в обязанность девелоперу отреставрировать какое-нибудь другое здание на Уралмаше – например, гостиницу «Мадрид».

Новый ЖК «Белая башня» построили, а сама Белая башня разрушенной стоит,

— сказал ветеран



Фото: Вечерние ведомости


Ещё один ветеран Уралмаша сказал, что лучший способ рекультивации – озеленение, высадка лесов. По его словам, на части территории завода, где уже закрыли производство, можно высадить лес, тем самым решив проблему загрязнённой почвы естественным путём. Ольга Беляева на это напомнила, что в районе пересечения Машиностроителей – Космонавтов со времён постройки завода сохранился лес, и что его даже предлагали сохранить, направляя председателю комитета благоустройства Екатеринбурга Тамаре Благодатковой письма, но в прошлом году добрую половину этого соснового леса вырубили.


Вырубленный в 2024 году лес. Фрагмент презентации Ольги Беляевой.


Урбанист, учредитель общественной организации «Мирные жители» Алексей Кофман считает, что лучший вариант – устроить среди архитекторов-градостроителей конкурс концепций застройки Уралмашзавода.

«Если новые кварталы проектируют независимые профессионалы по чёткому техзаданию с требованием сохранить историю места, то обычно получается хорошо. Если проектируют застройщики, то получается на выходе вариант, где главное – заработать как можно больше денег, а многие нюансы упускаются. В мире и в России в случаях, когда преобразуются такие знаковые и сложные исторические территории, проводят конкурсы архитектурно-градостроительных концепций. Лучшим архитекторам, архитектурным бюро со всего мира даётся задание: спроектировать жилой район так, чтобы и наследие сохранить, и комфорт был, и экономика проекта работала. Эти концепции собираются, и потом жюри выбирает лучшую»,

— сказал Кофман



Предложение Кофмана собравшиеся встретили аплодисментами. Фото: Вечерние ведомости


Менеджер проектов по развитию территорий «Корпорации развития Среднего Урала» Светлана Маковкина напомнила, что есть законный механизм выявления и постановки под госохрану объектов культурного наследия и предложила общественникам использовать этот механизм для сохранения строений главного коридора Уралмашзавода.


Светлана Маковкина. Фото: Вечерние ведомости


В целом среди озвученных предложений прозвучало:

— Сохранить главный коридор Уралмашзавода;
— Сохранить 10000-тонный ковочный пресс;
— Сохранить проходную со сквером и памятником Серго Орджоникидзе (все и так сейчас внесены в реестр ОКН — прим.
);
— Трассировку нового дублёра проспекта Космонавтов и трамвайной линии провести в обход главного коридора;
— Сохранить озеленение и разбить парк в северо-восточном углу Уралмашзавода;
— Установить строгий объёмно-пространственный регламент вдоль главного коридора;
— Основательная рекультивация земли;
— Организовать конкурс архитектурно-градостроительных концепций;
— Предусмотреть место для парка на месте снесённых цехов.


Фото: Вечерние ведомости


Представители компании-застройщика, приобретшего землю на территории Уралмашзавода, перед заседанием сообщили, что не смогут прийти на заседание Клуба друзей Уралмаша, поэтому обсуждение проходило без их участия.


Фото: Вечерние ведомости


В конце 2024 года корреспондент Вечерних ведомостей задавал вопрос мэру Екатеринбурга Алексею Орлову по поводу сохранения индустриального наследия Уралмаша в целом и ковочного пресса в частности, важность которого ещё и обусловлена юбилейной датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отмечающимся в 2025 году. Орлов отметил, что неслучайно проектированием новых кварталов на бывшей территории УЗТМ занимается не застройщик, а МБУ «Мастерская генпана». Приводим ответ градоначальника полностью:

«У нас на сегодня со многими застройщиками есть договорённости, чтобы проекты планировки территории они заказывали в муниципальной «Мастерской генплана». Потому что это по крайней мере подконтрольный процесс. Но потом же в любом случае это выносится в публичную плоскость, и начинаются общественные обсуждения. Я не согласен с тем, что администрация неохотно принимает предложения и замечания от их участников. Изменения вносятся. Причём, порой вообще кардинально. Когда «Мастерская генплана» занимается, мы уже на старте какие-то пожелания общественности можем учесть. То что касается объектов индустриального наследия, то по Уралмашу я согласен абсолютно. Не всё подряд сохранять, конечно, ведь никто не думал в 1920-е — что такое энергоэффективность, энергосбережение. Я много раз там бывал — когда место под архивы мы там искали, когда Росреестр заехал в ту локацию. Понятно, что там использовать под какие-то современные нужды... ну никаких денег не хватит на содержание. Какие-то элементы точно надо оставлять как индустриальное наследие, потому что Уралмашзавод — это очень известное предприятие. Мы будем это выносить на очень широкие общественные обсуждения. Вопрос резонансный. И кулуарное решение никакое принято не будет. В том числе в части возможного сохранения каких-то индустриальных объектов и расположения в них, скажем, филиалов музеев. Понятно, что это будет решение собственника, но как практика показывает, у нас и собственники нормально диалог выстраивают»,

— сказал
глава Екатеринбурга.


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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерова взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
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13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
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