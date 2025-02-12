Судебное разбирательство по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге продолжится в марте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 12 февраля, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное заседание по делу о вырубке Березовой рощи в Академическом районе города. В судебном процессе участвовал прокурор Октябрьского района Екатеринбурга, а также представители истца, которые заявили несколько ходатайств. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской области.В ходатайствах требовали проведение судебной экспертизы для выявления краснокнижных растений, а также наложить обеспечительные меры и запретить вырубку деревьев, до окончательного решения. Суд, выслушав стороны, решил отложить решение по экспертизе до следующего заседания после допроса специалиста. Что касается ходатайства о мерах обеспечения иска, суд рассмотрит его в течение трёх рабочих дней.Судебное разбирательство по данному делу отложено до 6 марта.Напомним, предметом иска является оспаривание бездействия Минприроды Свердловской области, в которое жители Краснолесья неоднократно обращались с требованием защитить краснокнижные растения, произрастающие в роще на границе улиц Академика Вонсовского, Чкалова, Краснолесья и Мехренцева.