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«Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок»: мэр Екатеринбурга высказался насчёт ситуации в Берёзовой роще
Фото: Штаб Берёзовая роща
В Академическом районе Екатеринбурга утром 11 февраля началась вырубка деревьев в Берёзовой роще для подготовки участка под строительство. Местные жители несколько лет пытались сохранить эту территорию. Мэр города Алексей Орлов в своём телеграм-канале высказался по поводу ситуации.
По его словам, территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждено судебным решением. В 2012 году рассматривался вариант полной вырубки лесного массива, но после переговоров с жителями удалось сохранить значительную часть зелёной зоны. Из 25 гектаров застройка коснётся лишь 9, а оставшиеся 16 гектаров получат статус, защищающий их от капитального строительства.
Мэр также отметил, что в рамках благоустройства этой территории планируется высадить 15 тысяч деревьев и кустарников, создать около 40 тысяч квадратных метров газонов и цветников, оборудовать детские площадки и зоны для воркаута, установить освещение и камеры наблюдения. Рядом появятся детский сад на 350 мест и школа на 1500 учеников.
Напомним, что вчера утром у забора рощи собрались защитники деревьев. На место также приехали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и полицейские в форме. Глава Академического района Николай Смирнягин встретился с жителями, после чего было решено оставить в роще патруль до утра, чтобы не допустить ночной вырубки.
Сегодня в 10:00 состоится судебное заседание по иску горожан к компании «Атомстройкомплекс». Истцы требуют признать всю территорию Берёзовой рощи особо охраняемой природной зоной. В случае удовлетворения иска суд может ввести ограничения на застройку и запретить девелоперу проводить работы на участке.
По его словам, территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждено судебным решением. В 2012 году рассматривался вариант полной вырубки лесного массива, но после переговоров с жителями удалось сохранить значительную часть зелёной зоны. Из 25 гектаров застройка коснётся лишь 9, а оставшиеся 16 гектаров получат статус, защищающий их от капитального строительства.
Мэр также отметил, что в рамках благоустройства этой территории планируется высадить 15 тысяч деревьев и кустарников, создать около 40 тысяч квадратных метров газонов и цветников, оборудовать детские площадки и зоны для воркаута, установить освещение и камеры наблюдения. Рядом появятся детский сад на 350 мест и школа на 1500 учеников.
Наблюдаются случаи, когда некоторые люди, намеренно или нет, спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума. Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок. Все мы живём в одном городе. Сегодня как никогда важно вести открытый и доверительный диалог, соблюдать баланс интересов жителей, представителей общественности и бизнеса,
— написал Орлов
Напомним, что вчера утром у забора рощи собрались защитники деревьев. На место также приехали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и полицейские в форме. Глава Академического района Николай Смирнягин встретился с жителями, после чего было решено оставить в роще патруль до утра, чтобы не допустить ночной вырубки.
Сегодня в 10:00 состоится судебное заседание по иску горожан к компании «Атомстройкомплекс». Истцы требуют признать всю территорию Берёзовой рощи особо охраняемой природной зоной. В случае удовлетворения иска суд может ввести ограничения на застройку и запретить девелоперу проводить работы на участке.
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