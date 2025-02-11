«Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок»: мэр Екатеринбурга высказался насчёт ситуации в Берёзовой роще

— написал Орлов

Наблюдаются случаи, когда некоторые люди, намеренно или нет, спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума. Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок. Все мы живём в одном городе. Сегодня как никогда важно вести открытый и доверительный диалог, соблюдать баланс интересов жителей, представителей общественности и бизнеса,