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Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на сутки
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
14 февраля рейс WZ-3145 авиакомпании «Red Wings» из Екатеринбурга в Пхукет был задержан по технической причине. Изначально планировавшийся вылет в 22:55, как сообщает Уральская транспортная прокуратура, перенесен на 15 февраля на 21:10.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей.
Пассажиры обеспечены горячим питанием и водой, 211 человек размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга,
— сообщает транспортная прокуратура
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей.
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