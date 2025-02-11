Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на сутки





— сообщает транспортная прокуратура Пассажиры обеспечены горячим питанием и водой, 211 человек размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

14 февраля рейс WZ-3145 авиакомпании «Red Wings» из Екатеринбурга в Пхукет был задержан по технической причине. Изначально планировавшийся вылет в 22:55, как сообщает Уральская транспортная прокуратура, перенесен на 15 февраля на 21:10.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей.