Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии, оставившей без воды 11 домов в Верхней Салде

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Верхнесалдинская городская прокуратура организовала проверку после аварии на сетях водоснабжения в Верхней Салде, из-за которой без воды остались жители 11 многоквартирных домов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.По имеющимся данным, 15 февраля около 10.00 на улице Воронова, у дома № 4, произошёл порыв водопровода, обслуживаемого МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы». В результате водоснабжение в 11 домах было приостановлено.Это уже вторая авария на этой улице за последние дни. 13 февраля порыв на сетях в районе дома № 12 оставил без холодной и горячей воды жителей 62 многоквартирных домов. Тогда подача ресурсов была восстановлена в течение пяти часов.Прокуратура оценит, насколько качественно ведётся обслуживание коммунальной инфраструктуры, а также проверит, как организован подвоз воды населению и произведён ли перерасчёт за перебои в подаче услуг.