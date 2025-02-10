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Суд продлил срок содержания в СИЗО главе Артемовского городского округа

13.44 Суббота, 15 февраля 2025
Фото: Свердловский областной суд
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Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей для главы Артемовского городского округа Константина Трофимова до 17 марта. Судебные органы удовлетворили ходатайство следователя о продлении меры пресечения, об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Обвиняемый по делу о коррупции был задержан 18 сентября. Ранее Артемовский городской суд продлил срок содержания Трофимова под стражей до 18 февраля. Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, однако суд оставил решение в силе.

Трофимов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по частям 4 и 6 статьи 290 УК РФ. В рамках расследования, по информации СМИ, несколько руководителей муниципальных предприятий Артёмовского округа свидетельствовали о выплатах главе за покровительство.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:41 Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду
16:05 СМИ сообщают о задержании патологоанатома по подозрению в изнасиловании 12-летнией девочки в Екатеринбурге
15:24 На шесть лет отправляют в колонию «бегунка» в Нижнем Тагиле
14:28 В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»
13:37 Занять место главы екатеринбургского «Гортранса» может главный инженер предприятия
13:14 В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем
12:50 У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет
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