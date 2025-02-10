Суд продлил срок содержания в СИЗО главе Артемовского городского округа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей для главы Артемовского городского округа Константина Трофимова до 17 марта. Судебные органы удовлетворили ходатайство следователя о продлении меры пресечения, об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Обвиняемый по делу о коррупции был задержан 18 сентября. Ранее Артемовский городской суд продлил срок содержания Трофимова под стражей до 18 февраля. Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, однако суд оставил решение в силе.Трофимов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по частям 4 и 6 статьи 290 УК РФ. В рамках расследования, по информации СМИ, несколько руководителей муниципальных предприятий Артёмовского округа свидетельствовали о выплатах главе за покровительство.