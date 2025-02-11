Мэр Екатеринбурга планирует встретиться с защитниками Берёзовой рощи

— сообщил мэр

На следующей неделе планирую встретиться с активом жителей Академического, готовых к конструктивному диалогу и поиску совместных решений по теме берёзовой рощи. Повторюсь, что любые вопросы можно и нужно решать цивилизованно. Место, дату и время проведения встречи озвучим позже,