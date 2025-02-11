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Мэр Екатеринбурга планирует встретиться с защитниками Берёзовой рощи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга выразил готовность встретиться с защитниками Берёзовой рощи. Об этом Алексей Орлов написал в своём телеграм-канале.
Кроме того, Орлов получил специалистам муниципального земельного контроля выехать на участок, чтобы проверить правильность установки забора — по границам земельного участка.
Напомним, накануне жители домов рядом с Берёзовой рощей записали коллективное обращение к Орлову с просьбой приехать в рощу. Также жители жаловались, что забором огородили большую территорию, чем участок застройщика.
На следующей неделе планирую встретиться с активом жителей Академического, готовых к конструктивному диалогу и поиску совместных решений по теме берёзовой рощи. Повторюсь, что любые вопросы можно и нужно решать цивилизованно. Место, дату и время проведения встречи озвучим позже,
— сообщил мэр
Кроме того, Орлов получил специалистам муниципального земельного контроля выехать на участок, чтобы проверить правильность установки забора — по границам земельного участка.
Напомним, накануне жители домов рядом с Берёзовой рощей записали коллективное обращение к Орлову с просьбой приехать в рощу. Также жители жаловались, что забором огородили большую территорию, чем участок застройщика.
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