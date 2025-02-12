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В Екатеринбурге суд отправил под арест врача, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком
Фото: Свердловский областной суд
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест патологоанатома одной из городских больниц, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком. Мужчина пробудет под стражей до 12 апреля, об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», 13 февраля врач сам пришёл в полицию и признался в содеянном. По информации издания, он объяснил свои действия необходимостью проведения «брачного обряда». Обвиняемый входит в религиозное сообщество кришнаитов, в котором также состоит семья 12-летней девочки.
Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу,
— сообщает суд
Как сообщает «КП-Екатеринбург», 13 февраля врач сам пришёл в полицию и признался в содеянном. По информации издания, он объяснил свои действия необходимостью проведения «брачного обряда». Обвиняемый входит в религиозное сообщество кришнаитов, в котором также состоит семья 12-летней девочки.
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