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Суд отправил под арест генерального директора екатеринбургского «Гортранса»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Сергея Нугаева, генерального директора ЕМУП «Гортранс». Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана до 12 апреля.
Нугаев обвиняется в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в Свердловском областном суде.
В СМИ сообщают, что место Сергея Нугаева может занять главный инженер предприятия Михаил Щипанов. По данным Ura.ru, его выбрали из-за того, что он не был в команде Нугаева и «не участвовал в схемах».
Напомним, ранее уголовное дело о коррупции было возбуждено в отношении других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».
Нугаев обвиняется в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в Свердловском областном суде.
В СМИ сообщают, что место Сергея Нугаева может занять главный инженер предприятия Михаил Щипанов. По данным Ura.ru, его выбрали из-за того, что он не был в команде Нугаева и «не участвовал в схемах».
Напомним, ранее уголовное дело о коррупции было возбуждено в отношении других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».
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