В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов из-за Зимнего забега

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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16 февраля в Екатеринбурге на время проведения Зимнего легкоатлетического марафона имени В.А.Дутова изменится маршрут нескольких автобусных маршрутов. С 08:00 до 18:00 корректировки затронут автобусы № 66, 65, 56 и 44. Об этом сообщили в администрации города.Маршрут автобуса № 66 («Метро Ботаническая – Кольцово») также изменится. В сторону «микрорайон Компрессорный»: улица Шварца – улица Белинского – улица Саввы Белых – улица Луганская – Кольцовский тракт – ЕКАД – Кольцовский тракт – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Сибирский тракт – улица Эстонская – улица Латвийская – улица Прибалтийская – улица Белоярская – улица Прибалтийская – улица Латвийская. В сторону «Метро Ботаническая» – по обычному маршруту.Автобус № 65 («Железнодорожный вокзал – Кольцово») будет следовать в обоих направлениях по изменённому маршруту: Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – улица 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Сибирский тракт, далее по обычному пути.Автобус № 56 («Микрорайон Новокольцовский – 7 Ключей») по направлению к «Новокольцовский»: улица Уткинская – улица Белякова – улица Техническая – улица Расточная – улица Билимбаевская – улица Таватуйская – улица Коуровская – проспект Седова – улица Надеждинская – улица Таватуйская – улица Бебеля – улица Пехотинцев – улица Летчиков – улица Армавирская –улица Завокзальная – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – улица Восточная – Сибирский тракт – улица Варшавская – Новосинарский бульвар. В обратном направлении схема движения останется прежней.Автобус № 44 («Метро Ботаническая – микрорайон Компрессорный») в сторону Компрессорного: улица Шварца – улица Белинского – улица Саввы Белых – улица Луганская – Кольцовский тракт – ЕКАД – Кольцовский тракт – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Сибирский тракт – улица Эстонская – улица Латвийская – улица Прибалтийская – улица Белоярская – улица Прибалтийская – улица Латвийская. Обратное направление останется без изменений.