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Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге

19.19 Вторник, 11 февраля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В 2024 году в Екатеринбурге продолжался рост продаж смартфонов, причем лидерами увеличения продаж стали китайские бренды. По данным аналитиков Авито, по сравнению с 2023 годом объём реализованных новых устройств на платформе вырос на 53%, а их доля среди всех продаж поднялась с 19% до 24%.

Несмотря на активное продвижение китайских брендов, лидером рынка остается Apple — на него приходится 66% продаж. Средняя цена подержанных iPhone составила 31 000 рублей, новых — 74 000 рублей. Второе место занимает Samsung с долей 12%, а третье — Xiaomi с 9%. Средняя стоимость б/у смартфонов этих марок составила 16 000 и 9 000 рублей соответственно.

Главным трендом года стало укрепление позиций китайских производителей. В топе по росту продаж — Infinix (рост в 3 раза), TECNO (рост в 2 раза) и realme (рост на 34%). Замыкают пятёрку Apple и Google с увеличением спроса на 22–23%.

Программа выкупа устройств на Авито помогла удерживать интерес к б/у смартфонам на высоком уровне. Этот сервис, запущенный в 2022 году, позволяет быстро продать смартфон без лишних хлопот. Количество таких сделок за год выросло в 6 раз.

По городам России самый большой спрос на смартфоны оказался в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге спрос на новые устройства также вырос — на 53% по сравнению с 2023 годом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:19 Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге
18:57 Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки
18:48 Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием
17:40 В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
17:20 В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова
17:08 Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
16:19 В Екатеринбурге в пять раз сократили сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:56 Повышение зарплат не помогло екатеринбургскому «Гортрансу» справиться с кадровым голодом
15:20 В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник
15:15 СМИ сообщают о драке в берёзовой роще в Екатеринбурге
14:15 500 писем от жителей Сысертского района передали в Генпрокуратуру
13:53 В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды
13:05 В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты
12:41 В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам
11:51 2026 год в Екатеринбурге может стать годом Уральского рока
11:08 В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
10:11 СМИ сообщают о продлении дистанта в УГМУ из-за новых случаев ветрянки
09:34 В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на весенние каникулы
21:39 Стрелявшему по вагонам молодому екатеринбуржцу вынесли приговор
20:46 В минувшую субботу 20 тысяч екатеринбуржцев встали на лыжи
19:53 Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
19:18 Из-за смертельного ДТП под Североуральском введено реверсивное движение
19:16 Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
18:50 За нападение на ребёнка екатеринбуржца отправят в колонию
18:31 Пылкая суббота и более спокойное воскресенье были у свердловских пожарных
17:33 Обвиняемого в коррупции мэра Дегтярска отпустили из СИЗО
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