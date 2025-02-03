Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В 2024 году в Екатеринбурге продолжался рост продаж смартфонов, причем лидерами увеличения продаж стали китайские бренды. По данным аналитиков Авито, по сравнению с 2023 годом объём реализованных новых устройств на платформе вырос на 53%, а их доля среди всех продаж поднялась с 19% до 24%.Несмотря на активное продвижение китайских брендов, лидером рынка остается Apple — на него приходится 66% продаж. Средняя цена подержанных iPhone составила 31 000 рублей, новых — 74 000 рублей. Второе место занимает Samsung с долей 12%, а третье — Xiaomi с 9%. Средняя стоимость б/у смартфонов этих марок составила 16 000 и 9 000 рублей соответственно.Главным трендом года стало укрепление позиций китайских производителей. В топе по росту продаж — Infinix (рост в 3 раза), TECNO (рост в 2 раза) и realme (рост на 34%). Замыкают пятёрку Apple и Google с увеличением спроса на 22–23%.Программа выкупа устройств на Авито помогла удерживать интерес к б/у смартфонам на высоком уровне. Этот сервис, запущенный в 2022 году, позволяет быстро продать смартфон без лишних хлопот. Количество таких сделок за год выросло в 6 раз.По городам России самый большой спрос на смартфоны оказался в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге спрос на новые устройства также вырос — на 53% по сравнению с 2023 годом.