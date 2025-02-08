В Екатеринбурге расследуют исчезновение 15-летней девочки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 14 февраля в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка. По данным ГУ МВД по Свердловской области, она находилась в районе улицы Куйбышева, когда её увёл незнакомый мужчина. Впоследствии ребёнка нашли живой.Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и выясняют, есть ли у девочки телесные повреждения. Также проводятся следственные действия с задержанным мужчиной — 51-летним местным жителем.Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, девочка доставлена в больницу на обследование, видимых признаков криминала на её теле не обнаружено. Мужчину, который увёл ребёнка, задержали оперативники уголовного розыска, он находился в неадекватном состоянии. В настоящее время правоохранители выясняют все детали произошедшего.