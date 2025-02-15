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ЖКХ из Артемовского городского округа выплатит более 43 миллионов рублей за незаконную добычу воды

15.07 Суббота, 15 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Арбитражные суды нескольких инстанций признали законным требование Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП «ЖКХ пос. Буланаш» из Артемовского городского округа более 43 млн рублей. Это решение связано с безлицензионной добычей подземных вод. Об этом сообщает Росприроднадзор.

В 2022 году ведомство рассчитало ущерб, причинённый недрам, и предъявило компании требование о компенсации. Попытки урегулировать вопрос мирным путём не увенчались успехом, и Росприроднадзор обратился в суд. Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа поддержали решение о взыскании ущерба.

МУП «ЖКХ пос. Буланаш» попыталось обжаловать вердикт в Верховном суде, но тот отклонил кассационную жалобу. В суде подтвердили, что процессуальные и материальные нормы не были нарушены.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:44 Суд продлил срок содержания в СИЗО главе Артемовского городского округа
13:23 В Екатеринбурге расследуют исчезновение 15-летней девочки
12:22 В Каменске-Уральском из-за пожара на площади 5 «квадратов» пострадала женщина
11:39 В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов из-за Зимнего забега
11:09 В Екатеринбурге закрывается сервис отслеживания трамваев и троллейбусов, который работал 14 лет
21:14 В Екатеринбурге в эти выходные будет «Не темно»
20:36 Столкнувшаяся с инкассаторской машиной екатеринбурженка получит компенсацию
20:13 Кинореквизит из популярных сериалов выставили на продажу на Авито
19:41 На следующей неделе в Белинке поучат говорить красиво
19:26 В Полевском завершено расследование дела о взятках в ГИБДД
19:15 Один из восьми свердловских пожаров четверга был смертельным
17:59 Синоптики предупреждают о похолодании до -25°C в Свердловской области
17:37 На железнодорожном вокзале Екатеринбурга протестировали робота-поводыря
17:03 В Нижнем Тагиле девочка бежала за автобусом из-за застрявшей в двери руки
16:41 Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду
16:05 СМИ сообщают о задержании патологоанатома по подозрению в изнасиловании 12-летнией девочки в Екатеринбурге
15:24 На шесть лет отправляют в колонию «бегунка» в Нижнем Тагиле
14:28 В Екатеринбурге хотят расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская»
13:37 Занять место главы екатеринбургского «Гортранса» может главный инженер предприятия
13:14 В Екатеринбурге на Объездной перевернулся грузовик с щебнем
12:50 У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет
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