ЖКХ из Артемовского городского округа выплатит более 43 миллионов рублей за незаконную добычу воды

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Арбитражные суды нескольких инстанций признали законным требование Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП «ЖКХ пос. Буланаш» из Артемовского городского округа более 43 млн рублей. Это решение связано с безлицензионной добычей подземных вод. Об этом сообщает Росприроднадзор.В 2022 году ведомство рассчитало ущерб, причинённый недрам, и предъявило компании требование о компенсации. Попытки урегулировать вопрос мирным путём не увенчались успехом, и Росприроднадзор обратился в суд. Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа поддержали решение о взыскании ущерба.МУП «ЖКХ пос. Буланаш» попыталось обжаловать вердикт в Верховном суде, но тот отклонил кассационную жалобу. В суде подтвердили, что процессуальные и материальные нормы не были нарушены.