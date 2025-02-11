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«Адвокаты не комментируют, журналисты — врут». В Екатеринбурге два профессиональных сообщества выяснили отношения

15.52 Четверг, 13 февраля 2025
Фото предоставлено организаторами круглого стола адвокатской группой Lawguard
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В Екатеринбурге накануне встретились адвокаты и журналисты, чтобы подискутировать о том, как выстраивать отношения между двумя профессиональными сообществами. Оказалось, что у обеих сторон накопилось немало претензий друг к другу (но обошлось без драк, исков и прочих инфоповодов).

Участниками круглого стола, который прошел в здании Адвокатской палаты Свердловской области, стали представители региональных и федеральных СМИ, юристы, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Модерировали встречу организатор круглого стола адвокат Сергей Колосовский (со стороны юристов) и тележурналист Евгений Енин (со стороны СМИ). Дискуссия прошла в формате свободного обсуждения актуальных для обеих сторон вопросов.

Так, например, одной из главных тем стали сложности коммуникации. Многие адвокаты признались, что порой неохотно делятся комментариями со СМИ, а некоторые и вовсе принципиально не общаются с прессой. Как правило, это происходит после негативного опыта, когда журналист исказил информацию или написал то, что в доверительной беседе прозвучало «не для записи».

При этом большинство журналистов признали, что в целом адвокаты в сравнении с такими структурами, как МВД, СКР и прокуратура, более открыты для взаимодействия. И порой адвокат становится единственным источником информации, на который может рассчитывать журналист, освещающий оперативный информповод. Поэтому вполне понятно, что отказ от комментариев воспринимается сотрудником СМИ болезненно. При этом журналисту приходится добавлять в текст соответствующую фразу о том, что «адвокат от комментариев отказался», что, в свою очередь, болезненно воспринимается уже самими адвокатами.

«В моём понимании, большинство адвокатов уклоняются от взаимодействия со СМИ, потому что считают, что журналисты непредсказуемы, напишут, что попало и, по-русски говоря, “журналисты вообще всё врут”», — сказал адвокат Колосовский и сразу же задал представителям СМИ провокационный вопрос: «Почему вы пишете неправду?».

Журналисты на это отреагировали бурным несогласием. По их словам, никто (по крайней мере, из присутствующих на встрече) не использует осознанный обман читателей, при этом многие согласились, что в спешке и погоней за оперативной информацией нередко случаются ошибки. К слову, большинство из присутствующих журналистов признались, что хотя бы раз в своей практике писали опровержения.

Иногда ошибки случаются в контексте юридических вопросов, в которых журналисты некомпетентны. Впрочем, многие сотрудники редакций давно приняли за правило согласовывать сложные моменты или прямую речь спикера перед публикацией.

Некоторые адвокаты пожаловались на то, что журналисты предпочитают освещать только громкие резонансные дела, которые гарантированно вызовут интерес аудитории — суды над криминальными авторитетами, коррупционные скандалы, задержания политиков и чиновников. При этом за «рядовыми» (но важными для адвокатов) процессами, по их мнению, пресса следит неохотно. Журналисты на это отвечают, что есть базовый принцип «общественного интереса», а также понятные законы медиарынка — спрос на самые читабельные темы, которые приносят редакциям просмотры, цитирования и доходы от рекламы.

Также участники дискуссии обсудили такие темы, как адвокатская тайна, кодекс профессиональной этики и ответственность за распространяемую информацию. К слову, в плане ответственности — обе стороны могут столкнуться с санкциями, если в публикацию ушла недостоверная информация или данные, которые могут повлиять на ход дела или навредить подзащитному. Но если журналиста, как правило, могут лишить премии или как-то иначе наказать внутри редакции, то адвокат в таких случаях порой рискует своей профессией.

Как резюмировал Сергей Колосовский, у журналистов и адвокатов, которые работают в одном информационном поле, в целом одни и те же глобальные задачи — защита прав человека, работа на благо общества. Поэтому обе стороны договорились искать точки соприкосновения, следовать стандартам профессиональной этики и налаживать доверительные отношения.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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15:52 «Адвокаты не комментируют, журналисты — врут». В Екатеринбурге два профессиональных сообщества выяснили отношения
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15:43 Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
15:28 Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете
14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
13:58 Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
13:15 Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
12:12 Одного из защитников екатеринбургской Берёзовой рощи вызвали в ФСБ
11:49 Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто
10:58 Главе СК доложат о конфликте вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге
10:40 Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом
10:02 Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников
09:28 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
21:41 Почти 800 ДТП случилось на дорогах Свердловской области на прошлой неделе
21:18 Похитителей корейских иномарок судят в Екатеринбурге
20:13 Опасным забором на Эльмаше застройщик нарывается на крупный штраф
19:50 В Краснотурьинске пенсионерка получила тяжёлые травмы при «встрече» с автобусом
19:29 Тамара Зимина поздравит екатеринбуржцев с Днём всех влюблённых
19:13 Девять пожаров потушили свердловские огнеборцы за прошлые сутки
17:51 Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи
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