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Екатеринбуржцы, не попавшие в Антарктиду, провели голодовку и грозят пикетом
Фото: сайт компании Swan Hellenic (www.swanhellenic.com)
Бунт на корабле возник из-за того, что круизный лайнер Swan Hellenic Diana отклонился от курса и не стал причаливать к берегам Антарктиды.
Причина — поломка привода винта, из-за которой скорость движения лайнера снизилась. И туристы, мечтавшие попасть на самый южный континент, в итоге вынуждены были довольствоваться путешествием из ЮАР в Аргентину по южным морям с числом остановок в четыре раза меньшим, чем было запланировано.
В конце прошлой недели двое туристов из Екатеринбурга объявили на лайнере голодовку. Из-за плохого самочувствия они её прекратили, сообщало ЕАН, однако ещё одна россиянка, из Волгограда (всего, по данными СМИ, на лайнере находится от 20 до 30 россиян) продолжила сухую голодовку.
Голодовка помогла — накануне волжанка вышла из неё, после того как руководство компании Swan Hellenic пошло с ней на переговоры.
Однако с другими туристами, по их словам, компания на переговоры идти не желает, предлагая компенсации в 30% от стоимости тура.
Поэтому они грозят Swan Hellenic проведением пикета. Всё-таки за туры они заплатили до 1,2 млн рублей.
Сейчас лайнер Swan Hellenic прибыл в порт самого южного города планеты — аргентинской Ушуайи. Судя по данным на сайте по продаже туров в Антарктику, уже завтра он должен стартовать в новый тур в Антарктиду. При этом стоимость самого дешёвого тура в переводе на рубли из-за падения курса российской валюты уже выросла до 1,65 млн. Что даёт дополнительную почву для недовольства пассажиров, которым предлагают частичные компенсации.
Причина — поломка привода винта, из-за которой скорость движения лайнера снизилась. И туристы, мечтавшие попасть на самый южный континент, в итоге вынуждены были довольствоваться путешествием из ЮАР в Аргентину по южным морям с числом остановок в четыре раза меньшим, чем было запланировано.
В конце прошлой недели двое туристов из Екатеринбурга объявили на лайнере голодовку. Из-за плохого самочувствия они её прекратили, сообщало ЕАН, однако ещё одна россиянка, из Волгограда (всего, по данными СМИ, на лайнере находится от 20 до 30 россиян) продолжила сухую голодовку.
Голодовка помогла — накануне волжанка вышла из неё, после того как руководство компании Swan Hellenic пошло с ней на переговоры.
Однако с другими туристами, по их словам, компания на переговоры идти не желает, предлагая компенсации в 30% от стоимости тура.
Поэтому они грозят Swan Hellenic проведением пикета. Всё-таки за туры они заплатили до 1,2 млн рублей.
Нам очень жаль, что компания понимает только язык каких-то радикальных мер. Но мы на них готовы пойти.
Если компания не будет принимать каких-то шагов хотя бы к началу диалога, если нам удастся с местными властями согласовать проведение пикета на корабле, чем мы, собственно, сейчас активно и занимаемся, мы будем вынуждены пикетировать корабль
Если компания не будет принимать каких-то шагов хотя бы к началу диалога, если нам удастся с местными властями согласовать проведение пикета на корабле, чем мы, собственно, сейчас активно и занимаемся, мы будем вынуждены пикетировать корабль
— говорит мужчина на видео, выложенном ЕАН.
Сейчас лайнер Swan Hellenic прибыл в порт самого южного города планеты — аргентинской Ушуайи. Судя по данным на сайте по продаже туров в Антарктику, уже завтра он должен стартовать в новый тур в Антарктиду. При этом стоимость самого дешёвого тура в переводе на рубли из-за падения курса российской валюты уже выросла до 1,65 млн. Что даёт дополнительную почву для недовольства пассажиров, которым предлагают частичные компенсации.
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