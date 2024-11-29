Екатеринбуржцы, не попавшие в Антарктиду, провели голодовку и грозят пикетом

говорит мужчина на видео, выложенном ЕАН.

Нам очень жаль, что компания понимает только язык каких-то радикальных мер. Но мы на них готовы пойти.Если компания не будет принимать каких-то шагов хотя бы к началу диалога, если нам удастся с местными властями согласовать проведение пикета на корабле, чем мы, собственно, сейчас активно и занимаемся, мы будем вынуждены пикетировать корабль