Накануне в «пожаре на колёсах» в Екатеринбурге погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пожарным Екатеринбурга вчера, 28 ноября, пришлось тушить вспыхнувшую иномарку. После того, как огонь одолели, внутри машины нашли бездыханное тело.«Пожар на колёсах» случился в вечернее время на улице Щорса. Горел автомобиль марки «Daewoo Nexia». На вызов к месту происшествия выехали шесть специалистов пожаротушения и две единицы техники. Побороть огонь им удалось всего за две минуты. Что, увы, уже не могло помочь человеку, находившегося в салоне горящей машины.Подробности его гибели пока неизвестны, но МЧС Свердловской области включило его в сводки, как единственного погибшего в пожарах минувших суток.К слову, в остальном день для свердловских пожарных выдался относительно спокойным. Всего по области вспыхивало восемь объектов, только половина из которых — в жилом секторе. И если самый трагичный произошёл в Екатеринбурге на Щорса, то самый масштабный был в селе Липовское Туринского городского округа. Там горел частный жилой дом и площадь пожара составила 162 квадратных метров. С ним пожарные справились за 44 минуты.