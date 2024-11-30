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Гастроли екатеринбургского «Коляда-театра» в Москве отменены после ультиматума театрального центра
Фото: Вечерние ведомости
Гастроли екатеринбургского «Коляда-театра» в Москве, которые должны были пройти в начале 2025 года, отменены. На сайте «Центра на Страстном» появилось сообщение о том, что гастроли, запланированные на январь-февраль 2025 года, «отменяются по техническим причинам».
Ранее художественный руководитель театра Николай Коляда сообщал, что у него потребовали снять с гастролей в Москве актёра Олега Ягодина — из-за того, что тот допускал в 2022 году антивоенные высказывания.
По словам Коляды, об отмене он узнал из сообщения на сайте театрального центра — с ним даже не связывались.
Также Николай Коляда извинился перед зрителями:
По его словам, билетов было продано на 12 миллионов рублей.
Скриншот сообщения на сайте «Центра на Страстном»
Ранее художественный руководитель театра Николай Коляда сообщал, что у него потребовали снять с гастролей в Москве актёра Олега Ягодина — из-за того, что тот допускал в 2022 году антивоенные высказывания.
По словам Коляды, об отмене он узнал из сообщения на сайте театрального центра — с ним даже не связывались.
«Мне оттуда не звонили, не писали, а просто - отменили и всё. Мы играли там спектакли 16 лет подряд, каждый раз после Нового года три недели»,
— написал драматург.
Также Николай Коляда извинился перед зрителями:
Простите нас, дорогие зрители.
Мне ужасно стыдно.
Делают они, а стыдно мне.
Но другого выхода из ситуации я не вижу, я написал уже: своих не бросаем, всё, точка.
Мне ужасно стыдно.
Делают они, а стыдно мне.
Но другого выхода из ситуации я не вижу, я написал уже: своих не бросаем, всё, точка.
По его словам, билетов было продано на 12 миллионов рублей.
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