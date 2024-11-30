Гастроли екатеринбургского «Коляда-театра» в Москве отменены после ультиматума театрального центра

Скриншот сообщения на сайте «Центра на Страстном»





написал драматург. «Мне оттуда не звонили, не писали, а просто - отменили и всё. Мы играли там спектакли 16 лет подряд, каждый раз после Нового года три недели»,

Простите нас, дорогие зрители.

Мне ужасно стыдно.

Делают они, а стыдно мне.

Но другого выхода из ситуации я не вижу, я написал уже: своих не бросаем, всё, точка.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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