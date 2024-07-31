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Пикет против застройки места обнаружения останков последнего российского царя прошёл в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин вышел к «Пассажу» с плакатом, на котором выражается протест планам по застройке Поросёнкова Лога – места, где в 1979 году были обнаружены, а в 1991 и 2007 году извлечены останки членов семьи последнего российского императора Николая II и его прислуги.
Официально о планах по застройке Поросёнкова Лога на заявляется (в 2009 году РПЦ уже предпринимала попытку, но она была заблокирована Уставным судом Свердловской области), однако в последние годы на это указывают косвенные признаки – так, в распоряжении «Вечерних ведомостей» оказался документ, в котором областное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) просит мэра Екатеринбурга оказать содействие в формировании земельного участка в Поросёнковом Логе, ссылаясь на планы по «вовлечению его в хозяйственный оборот» (в МУГИСО отказались комментировать это письмо), кроме того, при действующем патриархе РПЦ Кирилле начались движения в сторону признания останков Царской семьи, обнаруженных в Поросёнковом Логе – таким образом, намерения построить храмовый комплекс в этом месте выглядят всё более вероятными. Сейчас крупнейший монастырский комплекс, связанный с захоронением Царской семьи, построен в Ганиной Яме – месте, где была лишь неудачная попытка уничтожения тел членов семьи Николая II в ночь с 16 на 17 июля 1918 года (уже вечером 18 июля 1918 года тела были перезахоронены в Поросёнковом Логу).
Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» выступает за сохранение Поросёнкова Лога в нынешнем виде (сейчас там установлено несколько памятных знаков и крестов), указывая также на то, что в случае строительства нового религиозного комплекса будет вырублена часть Железнодорожного лесопарка.
Во время проведения пикета к Коровину подходили полицейские, однако препятствовать проведению публичного мероприятия они не стали.
Официально о планах по застройке Поросёнкова Лога на заявляется (в 2009 году РПЦ уже предпринимала попытку, но она была заблокирована Уставным судом Свердловской области), однако в последние годы на это указывают косвенные признаки – так, в распоряжении «Вечерних ведомостей» оказался документ, в котором областное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) просит мэра Екатеринбурга оказать содействие в формировании земельного участка в Поросёнковом Логе, ссылаясь на планы по «вовлечению его в хозяйственный оборот» (в МУГИСО отказались комментировать это письмо), кроме того, при действующем патриархе РПЦ Кирилле начались движения в сторону признания останков Царской семьи, обнаруженных в Поросёнковом Логе – таким образом, намерения построить храмовый комплекс в этом месте выглядят всё более вероятными. Сейчас крупнейший монастырский комплекс, связанный с захоронением Царской семьи, построен в Ганиной Яме – месте, где была лишь неудачная попытка уничтожения тел членов семьи Николая II в ночь с 16 на 17 июля 1918 года (уже вечером 18 июля 1918 года тела были перезахоронены в Поросёнковом Логу).
Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» выступает за сохранение Поросёнкова Лога в нынешнем виде (сейчас там установлено несколько памятных знаков и крестов), указывая также на то, что в случае строительства нового религиозного комплекса будет вырублена часть Железнодорожного лесопарка.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время проведения пикета к Коровину подходили полицейские, однако препятствовать проведению публичного мероприятия они не стали.
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