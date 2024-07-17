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«Мы ни от чего не отказываемся»: ГУФСИН по Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг исправительного центра на Уктусе

12.08 Среда, 24 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что они не отказываются от строительства нового исправительного центра, а просто его переносят в другое место.

Для нас не принципиально Уктус-1, Уктус-2, Тагил-2, Тагил-4. Мы создали в Екатеринбурге за год три центра, и там это было более выгодно, потому что предприниматели сами вложились в ремонт помещений полностью, в обеспечение мебелью, техникой, аппаратурой, шкафами, телевизорами, холодильниками, СВЧ. То есть это общежитие, это не колония. Это не так сложно сделать, но оно требует затрат. У нас на это лишних денег нет,

— сообщает Левченко


Как сообщает пресс-секретарь, на Уктусе ГУФСИН предложили просто здание, что потребовало бы от учреждения траты на его наполнение. Также Левченко добавил: "мы знаем, что вокруг было накручено," не уточняя, что он имеет в виду.

Нам всё равно, где создавать, главное, чтобы были предприятия. У нас есть центр, подобный Уктусу, не один. Это довольно неудобно. Оттуда осуждённые к принудительным работам могут в 5-6 мест выезжать. Это надо контролировать. Нам удобнее, когда это всё находится в одном месте,

— завершает пресс-секретарь ГУФСИН


Напомним, жители Уктуса протестовали против решения разместить в здании бывшего санатория исправительный центр ГУФСИН с осени прошлого года. Они записывали обращение к Путину и выходили на митинги, по итогам которых одну из пенсионерок даже оштрафовали.

23 июля от мэрии Екатеринбурга пришёл ответ жительнице Уктуса Наталье Прокудович. В нём говорится, что в прошлом месяце в администрацию города поступило письмо от ГУФСИН по Свердловской области об отказе использовать участок под бывшим зданием санатория «Уктус» под размещение исправительного центра.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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