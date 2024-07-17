«Мы ни от чего не отказываемся»: ГУФСИН по Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг исправительного центра на Уктусе

— сообщает Левченко

Для нас не принципиально Уктус-1, Уктус-2, Тагил-2, Тагил-4. Мы создали в Екатеринбурге за год три центра, и там это было более выгодно, потому что предприниматели сами вложились в ремонт помещений полностью, в обеспечение мебелью, техникой, аппаратурой, шкафами, телевизорами, холодильниками, СВЧ. То есть это общежитие, это не колония. Это не так сложно сделать, но оно требует затрат. У нас на это лишних денег нет,