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В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прекращает свою работу клуб Fame, который известен как гей-клуб с травести-шоу. Информация появилась в социальных сетях клуба.
Fame неоднократно попадал в новостную ленту. В 2022 году один из артистов исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом. Позже в помещении, которое сдавалось Fame в аренду, были обнаружены несовершеннолетние. В декабре 2023 года ОМОН провел профилактический рейд в клубе. Зимой прошлого года гостям запретили снимать вечеринки на телефон.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
В сложившихся обстоятельствах данный формат мероприятий и концепция самого клуба нежизнеспособны. Нам очень жаль, но, несмотря на грусть, мы рады, что вы были вместе с нами. Теперь мы станем частью истории. Приходите на серию прощальных вечеринок, которую мы будем проводить до конца осени!
— сообщают представители клуба
Fame неоднократно попадал в новостную ленту. В 2022 году один из артистов исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом. Позже в помещении, которое сдавалось Fame в аренду, были обнаружены несовершеннолетние. В декабре 2023 года ОМОН провел профилактический рейд в клубе. Зимой прошлого года гостям запретили снимать вечеринки на телефон.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
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