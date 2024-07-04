В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame

— сообщают представители клуба

В сложившихся обстоятельствах данный формат мероприятий и концепция самого клуба нежизнеспособны. Нам очень жаль, но, несмотря на грусть, мы рады, что вы были вместе с нами. Теперь мы станем частью истории. Приходите на серию прощальных вечеринок, которую мы будем проводить до конца осени!