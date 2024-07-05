После просьбы члена СПЧ свердловский омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанием правозащитника Соколова

«Не знаю его лично. Но то, что сказано о причинах обысков и водворения его в ИВС в официальных источниках, кажется абсурдом. Не припомню, чтобы за символику запрещённых в России фейсбука* и инстаграмма* [задерживали], вот, в масках и с автоматами. Наверное, есть какие-то другие основания»,