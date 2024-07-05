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После просьбы члена СПЧ свердловский омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанием правозащитника Соколова
Фото: Владислав Постников
После просьбы правозащитницы, члена по Совету по правам Человека Евы Меркачёвой уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под свой контроль ситуацию с задержанием Алексея Соколова, специализировавшегося на правовой помощи заключённым. Об этом сообщила сама Меркачёва.
Она также обратила внимание на то, что 4 июня Краснотурьинский городской суд удовлетворил жалобу Соколова и признал незаконным постановление следователя Краснотурьинского СК об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ИК-16 Краснотурьинска по фактам применения насилия к заключённым женщинам и неоказания медицинской помощи в ИК-16, в следствие чего они умирали.
Напомним, что Алексею Соколову вменяют неоднократную демонстрацию логотипа Facebook*, ему грозит до четырех лет лишения свободы. ФСБ насчитала 29 ссылок на запрещенную соцсеть в телеграм-канале, который связывают с правозащитником.
Родные и близкие Соколова предполагают, что его задержание связано с видео с камеры екатеринбургской ИК-10, публикации которого не хотели допускать. Оно оказалось в распоряжении нашей редакции. На кадрах видно, как заключённого (его имя известно редакции) силами спецназа ФСИН (начиная с 1:09) укладывают на пол и затем сбривают ему волосы на голове и бороду. При этом его раздевают догола.
«Не знаю его лично. Но то, что сказано о причинах обысков и водворения его в ИВС в официальных источниках, кажется абсурдом. Не припомню, чтобы за символику запрещённых в России фейсбука* и инстаграмма* [задерживали], вот, в масках и с автоматами. Наверное, есть какие-то другие основания»,
– написала правозащитница в своём-телеграм канале.
Она также обратила внимание на то, что 4 июня Краснотурьинский городской суд удовлетворил жалобу Соколова и признал незаконным постановление следователя Краснотурьинского СК об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ИК-16 Краснотурьинска по фактам применения насилия к заключённым женщинам и неоказания медицинской помощи в ИК-16, в следствие чего они умирали.
Напомним, что Алексею Соколову вменяют неоднократную демонстрацию логотипа Facebook*, ему грозит до четырех лет лишения свободы. ФСБ насчитала 29 ссылок на запрещенную соцсеть в телеграм-канале, который связывают с правозащитником.
Родные и близкие Соколова предполагают, что его задержание связано с видео с камеры екатеринбургской ИК-10, публикации которого не хотели допускать. Оно оказалось в распоряжении нашей редакции. На кадрах видно, как заключённого (его имя известно редакции) силами спецназа ФСИН (начиная с 1:09) укладывают на пол и затем сбривают ему волосы на голове и бороду. При этом его раздевают догола.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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