В суде повторно рассмотрят вопрос о продлении содержания в СИЗО Мамедова из Сосьвы





– сообщил адвокат Алексей Зорин. «21 марта 2024 года Верховный суд России признал незаконным продление стражи для Мамедова с 20 июня 2023 года и передал данный вопрос на рассмотрение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил все судебные решения, связанные с продлением срока содержания Мамедова под стражей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Верховный суд признал незаконным восьмимесячное нахождение в СИЗО обвиняемого в пожаре в Сосьве управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова. Вопрос о продлении срока содержания под арестом рассмотрят повторно сегодня, 17 июня.Вопрос содержания обвиняемого под арестом будет рассматривать Ленинский районный суд. Заседание должно начаться в 16.30.Напомним, что 25 апреля 2023 года в Сосьве произошел масштабный пожар, который унес жизни двух человек и уничтожил более 120 домов. Также тогда в посёлке сгорело исправительное учреждение. Через три дня, 28 апреля, задержали Газанфара Мамедова, которого сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу.Газанфар Мамедов 8 месяцев – с июня 2023 по февраль 2024 года – незаконно находился в СИЗО, пока 14 февраля 2024 года Свердловский областной суд не отпустил его из-под стражи, заменив арест на запрет определенных действий.