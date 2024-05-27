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Археолог рассказал, что в Екатеринбурге могут уничтожить уникальные артефакты древности наподобие Шигирского идола

23.29 Вторник, 4 июня 2024
Сергей Погорелов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Известный уральский историк-археолог Сергей Погорелов, бывший замначальника отдела археологических исследований научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, рассказал «Вечерним ведомостям» об угрозе уничтожения уникальных памятников культуры древнего человека из-за спешной застройки некоторых районов Екатеринбурга.

Побудило его сделать такое заявление активная застройка правого берега Верх-Исетского пруда, которая началась в последнее время. По данным археолога, торфяники в этой части Екатеринбурга могут содержать в себе массу ценных археологических объектов. Не исключено, что таких же ценных, как Шигирский идол.

Погорелов напомнил, что Большой Шигирский идол был найден по большому счёту случайно – во время разработки месторождений рассыпного золота в Шигирском торфянике. Теперь идол является самым известным экспонатом в коллекции Свердловского областного краеведческого музея и самой древней известной человечеству деревянной скульптурой.


Сергей Погорелов выдвинул гипотезу, что с высокой долей вероятности торфяники на правом берегу Верх-Исетского пруда также могут таить в себе множество артефактов древности, но они должным образом не исследовались археологами. При этом сейчас началось активная застройка этой территории, сопровождающаяся отсыпкой скальным грунтом, что делает невозможным сохранение культурного слоя.


Примерные границы древнего озера на месте Верх-Исетского пруда


Свою гипотезу Погорелов обосновал тем, что Верх-Исетский пруд, образованный в XVIII веке, находится в котловине древнего озера, существовавшего во время ледникового периода. При этом нынешний пруд занимает лишь часть котловины. Оставшуюся часть занимают торфяники на правом, более низком берегу пруда. Косвенным доказательством существования древнего озера и стоянок древнего человека на его берегах является обнаружение на мысу в районе озера Здохня (мысом это место было, когда уровень воды был выше, чем сейчас в Верх-Исетском пруду — прим. ред) следов поселений и стоянок эпохи мезолита и раннего железного века. Озеро Погорелов условно назвал «Мамонтово».

К сожалению, полных разведок там не было, были лишь выборочные. Я думаю, что если проводить подробные разведки, то там будут найдены новые памятники,

— сказал Погорелов


Сейчас долина реки Широкая почти вся территория до озера Здохня вырывается, засыпается скалой, и здесь вплотную производится строительство новых жилых кварталов, при этом уничтожается и природные, и древние исторические памятники, утверждают активисты — ранее телеграм-канал Ural Mash публиковал видео с их претензиями к застройщикам.


Пойму реки Широкой и Сухореченский торфяник в ближайшее время планируют застроить.


При этом по закону все процедуры застройщик соблюл. Однако по словам Погорелова, Сухореченский торфяник исследовался по сути формально. «Там пришли челябинские археологи, которые сказали, что здесь сыро, и поэтому ничего здесь найти невозможно», — сказал он.


Фрагмент государственной историко-культурной экспертизы, выполненной челябинской фирмой в Екатеринбурге


Погорелов объяснил, что археологические работы могут быть в виде раскопок, а могут быть в виде разведки. «Разведка – это всего лишь один метровый шурфик». В ходе разведки, если она сделана формально, легко не заметить культурный слой. Раскопок же по сути на этой огромной территории не проводилось, – отмечает археолог.

В Свердлохранкультуре, правда, с мнение Погорелова не согласны. Вот что ответил госорган, ответственный за сохранность в том числе памятников археоологии, на обращение с приложенной аналитической запиской Погорелова:



Аналогичным образом, по словам Погорелова, были утеряны возможные ценные артефакты древности в районе Первого Карасьего озера – сейчас это котловина в районе МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО. Археологи после раскопок в 1980-х годах успели там извлечь, в частности, заготовку огромной скульптуры лося и деревянные вёсла, изготовленные древними людьми. Сейчас эти артефакты хранятся в Институте истории и археологии УРО РАН, в музеях не выставлялись. При активном строительстве в XXI веке (ЭКСПО, деревня Универсиады) археологи смогли исследовать далеко не всю территорию, где могли содержаться ценные находки.


Археолог показал некоторые свои находки, извлечённые с берегов древних озёр. Фото: Вечерние ведомости


Сергей Погорелов рассказал о несовершенствах существующих законов и процедур, позволяющих уничтожать археологические памятники. «Чтобы провести разведку, археологи заказывают в Минкультуры России открытые листы и лицензию на исследование конкретно этого объекта. А если они это уже провели, то повторно получить открытый лист на эту территорию нельзя. Точнее, можно, но в одном случае – если доказать, что эти археологи мошенники, «продали историю», сделали заведомо ложное заключение в интересах заказчика. Что, как понимаете, сделать весьма сложно», — сказал археолог.

Также Погорелов рассказал, о том, что большинство археологов сейчас «кинулись» в городскую археологию — исследующую всё, что старше 100 лет (именно такую границу установили законодатели в России), а древние памятники археологии стали мало кому интересно. Учёный объясняет это коммерциализацией отрасли – из-за активной застройки сейчас большой спрос на такую археологию среди девелоперов, потому что перед получением разрешения на строительство им обязательно нужно получить заключение государственной историко-культурной экспертизы. Погорелов выразил опасение, что в таких условиях экспертизы могут быть не совсем объективными, потому что застройщики заинтересованы в скорейшем начале строительства, и им невыгодно «возиться» с древностями.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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17:41 Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
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