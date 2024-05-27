Археолог рассказал, что в Екатеринбурге могут уничтожить уникальные артефакты древности наподобие Шигирского идола

Погорелов напомнил, что Большой Шигирский идол был найден по большому счёту случайно – во время разработки месторождений рассыпного золота в Шигирском торфянике. Теперь идол является самым известным экспонатом в коллекции Свердловского областного краеведческого музея и самой древней известной человечеству деревянной скульптурой.

Примерные границы древнего озера на месте Верх-Исетского пруда





— сказал Погорелов К сожалению, полных разведок там не было, были лишь выборочные. Я думаю, что если проводить подробные разведки, то там будут найдены новые памятники,

Пойму реки Широкой и Сухореченский торфяник в ближайшее время планируют застроить.

Фрагмент государственной историко-культурной экспертизы, выполненной челябинской фирмой в Екатеринбурге

Археолог показал некоторые свои находки, извлечённые с берегов древних озёр. Фото: Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию