У резиденции свердловского губернатора снова пикет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У резиденции губернатора Свердловской области проходит очередной одиночный пикет от жителей Сысертского района, продолжающих свой протест против строительство мусорного полигона.Сегодня с пикетом вышла жительница села Никольское Алита Тафкиловна, выражающие недоверие к главе региона. Ранее люди обращались к губернатору с просьбой встретиться с ними, чтобы найти компромисс в строительстве «экокластера».Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области. Жители Сысертского района выступают против, так как земли, которые выбрали для строительства, имеют сельхозназначение.