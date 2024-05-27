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У резиденции свердловского губернатора снова пикет
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
У резиденции губернатора Свердловской области проходит очередной одиночный пикет от жителей Сысертского района, продолжающих свой протест против строительство мусорного полигона.
Сегодня с пикетом вышла жительница села Никольское Алита Тафкиловна, выражающие недоверие к главе региона. Ранее люди обращались к губернатору с просьбой встретиться с ними, чтобы найти компромисс в строительстве «экокластера».
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области. Жители Сысертского района выступают против, так как земли, которые выбрали для строительства, имеют сельхозназначение.
Сегодня с пикетом вышла жительница села Никольское Алита Тафкиловна, выражающие недоверие к главе региона. Ранее люди обращались к губернатору с просьбой встретиться с ними, чтобы найти компромисс в строительстве «экокластера».
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области. Жители Сысертского района выступают против, так как земли, которые выбрали для строительства, имеют сельхозназначение.
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